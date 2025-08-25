Notícias

Dores nas costas podem ser consideradas para auxílio-doença?

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 9 minutos atrás
1 minuto de leitura
Dores nas costas podem contar para auxílio-doença? Descubra agora
Dores nas costas podem contar para auxílio-doença? Descubra agora

A dor nas costas é um problema comum que pode afetar muito a saúde e a produtividade de quem sofre com isso. Para quem precisa de suporte financeiro durante esse período difícil, existe a opção de solicitar o auxílio-doença. Mas como funciona esse processo? Vamos entender!

Para conseguir o benefício, o trabalhador deve comprovar que não pode realizar suas atividades por conta das dores. É necessário apresentar laudos médicos e passar por uma análise mais detalhada feita diretamente pelo INSS. Além disso, exames que atestem a condição são fundamentais.

Como conseguir o benefício

O primeiro passo para solicitar o auxílio-doença é ter feito contribuições ao INSS. Sem isso, não tem como obter o benefício. É importante ressaltar que o auxílio é temporário e não garante um suporte vitalício. Condições como hérnias de disco ou lombalgias podem ser a chave para a concessão do benefício.

Se você tem problemas nas costas, como dor crônica ou outros desconfortos, o auxílio-doença pode ser uma opção viável. O primeiro contato deve ser feito com um profissional de saúde que possa confirmar a situação por meio de atestados e laudos. Em alguns casos, exames complementares também podem ser exigidos.

Depois de reunir todas as documentações, é hora de agendar a perícia pela ferramenta “Meu INSS” ou pelo telefone 135. Isso é um passo crucial, pois um especialista vai avaliar se as suas dores nas costas justificam a concessão do auxílio-doença. Durante a perícia, é importante apresentar todas as informações e documentos que comprovem a condição.

Se o laudo comprovando a dor for aceito, você terá direito ao auxílio. Lembre-se de que esse benefício é temporário e pode haver uma expectativa de recuperação e retorno ao trabalho. Se as dores forem permanentes, talvez seja necessário considerar outra forma de contribuição, como a aposentadoria por invalidez.

Em resumo, além de exames, laudos e atestados são essenciais para o processo. Após passar pela perícia, o trabalhador pode ter acesso ao auxílio-doença, especialmente nos casos de dores nas costas. O INSS será responsável por boa parte da análise e por garantir o suporte necessário.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 9 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Será que eles realmente entendem suas palavras?

Eles compreendem mesmo suas palavras?

39 minutos atrás
app de transporte libera empréstimos sem burocracia

App de transporte oferece empréstimos simples e rápidos

1 hora atrás
Atriz abandonou Brad Pitt por astro do rock

Atriz troca Brad Pitt por famoso músico de rock

2 horas atrás
Rival da Globo: novo canal da TV aberta conquista público e garante campeonato exclusivo

Rival da Globo lança canal e conquista público com campeonato exclusivo

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo