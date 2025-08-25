Dores nas costas podem ser consideradas para auxílio-doença?

A dor nas costas é um problema comum que pode afetar muito a saúde e a produtividade de quem sofre com isso. Para quem precisa de suporte financeiro durante esse período difícil, existe a opção de solicitar o auxílio-doença. Mas como funciona esse processo? Vamos entender!

Para conseguir o benefício, o trabalhador deve comprovar que não pode realizar suas atividades por conta das dores. É necessário apresentar laudos médicos e passar por uma análise mais detalhada feita diretamente pelo INSS. Além disso, exames que atestem a condição são fundamentais.

Como conseguir o benefício

O primeiro passo para solicitar o auxílio-doença é ter feito contribuições ao INSS. Sem isso, não tem como obter o benefício. É importante ressaltar que o auxílio é temporário e não garante um suporte vitalício. Condições como hérnias de disco ou lombalgias podem ser a chave para a concessão do benefício.

Se você tem problemas nas costas, como dor crônica ou outros desconfortos, o auxílio-doença pode ser uma opção viável. O primeiro contato deve ser feito com um profissional de saúde que possa confirmar a situação por meio de atestados e laudos. Em alguns casos, exames complementares também podem ser exigidos.

Depois de reunir todas as documentações, é hora de agendar a perícia pela ferramenta “Meu INSS” ou pelo telefone 135. Isso é um passo crucial, pois um especialista vai avaliar se as suas dores nas costas justificam a concessão do auxílio-doença. Durante a perícia, é importante apresentar todas as informações e documentos que comprovem a condição.

Se o laudo comprovando a dor for aceito, você terá direito ao auxílio. Lembre-se de que esse benefício é temporário e pode haver uma expectativa de recuperação e retorno ao trabalho. Se as dores forem permanentes, talvez seja necessário considerar outra forma de contribuição, como a aposentadoria por invalidez.

Em resumo, além de exames, laudos e atestados são essenciais para o processo. Após passar pela perícia, o trabalhador pode ter acesso ao auxílio-doença, especialmente nos casos de dores nas costas. O INSS será responsável por boa parte da análise e por garantir o suporte necessário.