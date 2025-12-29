Entretenimento

Marcus Brito revela bastidores do BBB 24 e apoio a Davi

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 17 horas atrás
Marcos Brito. Foto: Divulgação
Marcus Brito expõe bastidores do BBB 24 e destaca apoio da produção a Davi

Marcos Brito, ex-participante do “Big Brother Brasil 24”, compartilhou detalhes sobre os bastidores do reality em uma recente participação no podcast apresentado por Luiza Ambiel. Durante a conversa, ele comentou sobre um momento crítico enfrentado pelo vencedor da edição, Davi Brito, que quase desistiu do programa devido a problemas de saúde.

De acordo com Marcos, Davi esteve em um estado de fragilidade e considerou deixar o reality. “Houve uma situação em que ele estava doente e manifestou o desejo de desistir. A produção conversou com ele e, ao retornar, Davi estava motivado a continuar”, relatou. Para Marcos, esse episódio evidencia o apoio significativo que a produção ofereceu a Davi ao longo da competição.

Além de discutir o programa, Marcos também falou sobre sua relação com diferentes artistas, especialmente com a cantora Gaby Amarantos. Ele expressou sua felicidade por ter sido convidado para ser embaixador da Laje da Naza, um projeto criado por Gaby em Belém. O objetivo do projeto é dar visibilidade e voz a pessoas das comunidades periféricas. “Amo a Gabi Amarantos, temos uma amizade próxima. Estou muito contente pelo sucesso dela e pelo novo álbum que está lançando”, afirmou Marcos.

O podcast com a participação de Marcos Brito será exibido nesta segunda-feira, dia 29, às 19h.

