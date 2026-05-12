Infecções urinárias aumentam nas mulheres no inverno; saiba mais

Com a chegada do frio, muitos de nós começamos a sentir os efeitos do inverno de maneiras inesperadas. Acredite, isso inclui um aumento nos casos de infecção urinária, especialmente entre as mulheres, com a cistite se tornando mais comum. As baixas temperaturas e a queda na ingestão de líquidos criam um ambiente perfeito para o crescimento de bactérias no trato urinário. E quem já passou por isso sabe como a situação pode ser super desconfortável.

A mudança nos hábitos que o inverno traz não é apenas uma questão de vestuário ou clima; também afeta nosso corpo. Quando a gente entende por que isso acontece, fica mais fácil se precaver e agir rápido ao notar os sintomas. Vamos explorar juntos alguns fatores que aumentam o risco de infecções urinárias nesse período!

1. Menor ingestão de água

Quando o frio aperta, a sede parece dar uma trégua, e é comum que a galera comece a beber menos água. Isso não é só um detalhe: a diminuição na hidratação afeta diretamente o funcionamento do nosso sistema urinário. Hidratar-se bem é essencial para ajudar o corpo a eliminar bactérias.

Imagine a sensação de segurar a urina por muito tempo por conta do frio. O médico Dr. Sergio Souza explica que segurar a urina pode facilitar o desenvolvimento de infecções, já que a urina parada se torna um local ideal para as bactérias prosperarem. Por isso, respeitar os sinais do corpo e ir ao banheiro com frequência é crucial.

2. Alimentação inadequada

Outro ponto importante é a nossa dieta. Durante os meses frios, a tentação é sempre por comidas mais calorosas e menos nutritivas. Menos frutas e verduras na mesa significa menos nutrientes para o nosso sistema imunológico, deixando-o mais vulnerável a infecções, incluindo as urinárias.

A nutricionista Laita Balbio ressalta que manter uma alimentação equilibrada é uma forma eficaz de prevenção, especialmente nas épocas frias. Preparar sopa quentinha rica em legumes pode ser um ótimo jeito de cuidar da saúde e manter a imunidade em alta.

3. Anatomia feminina

As mulheres, infelizmente, têm uma desvantagem anatômica nessa história. A uretra mais curta e próxima da região anal facilita a entrada de bactérias no trato urinário. Quando combinamos isso com baixa hidratação e outros hábitos ruins, o risco de infecções aumenta ainda mais.

Entender isso é vital. Mulheres precisam estar atentas aos sinais do corpo e não subestimar qualquer alteração.

4. Roupas apertadas e tecidos inadequados

Ah, e não podemos esquecer do guarda-roupa! Com o frio, é comum optarmos por roupas mais justas e tecidos sintéticos. Essa combinação pode atrapalhar a saúde da região íntima, criando um ambiente úmido que favorece a proliferação de bactérias.

Optar por peças confortáveis e que permitam a ventilação é uma dica valiosa. Lembre-se: o conforto deve ser uma prioridade, especialmente no inverno.

5. Queda da imunidade

O clima frio não impacta apenas a nossa rotina; ele também pode balançar nosso sistema imunológico. Durante o inverno, ficamos mais suscetíveis a diversos problemas de saúde, incluindo as infecções urinárias. A vitamina C e outros nutrientes podem ser grandes aliados nessa batalha.

Portanto, cuidar da alimentação e se agasalhar bem não é só questão de conforto, mas de saúde!

6. Sintomas devem ser tratados rapidamente

Por último, é fundamental estar atento aos sintomas! Ardência ao urinar, necessidade frequente de ir ao banheiro e desconforto na região pélvica são sinais claros de que algo não está certo. Não deixe para depois: quanto mais rápido você buscar orientação, melhores serão suas chances de evitar complicações.

Quando se trata da saúde, não dá para vacilar. Afinal, mesmo no frio, cuidar de nós mesmos deve ser sempre a prioridade!