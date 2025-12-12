Márcio Vito retorna como pescador em ‘Três Graças’

Entretenimento

'Três Graças' destaca volta de Márcio Vito como pescador que salva Rogério

Márcio Vito retorna à TV aberta após sua participação na série “Guerreiros do Sol”, do Globoplay. Ele assume um papel importante na novela “Três Graças”, que está sendo exibida nas noites da Globo. O ator interpreta um pescador que salva Rogério, personagem vivido por Eduardo Moscovis, durante um incidente no mar. Esse reencontro entre Rogério e sua família será um momento marcante no capítulo 74, programado para ir ao ar em 13 de janeiro.

Após voltar para a mansão, Rogério procura Arminda, interpretada por Grazi Massafera, e conta que sobreviveu graças ao pescador. A cena é intensificada pelo fato de Rogério estar vestido com as mesmas roupas que usava no momento do acidente, o que ressalta o drama da situação.

Enquanto grava suas cenas em “Três Graças”, Márcio Vito também está trabalhando no cinema. Ele está no Rio de Janeiro para filmar “Ainda assim, criamos”, um projeto de Julia Murat. O filme, que já passou por três meses de ensaios e filmagens documentais, agora entra em uma nova fase de focagem na ficção. No elenco, estão Sol Miranda, Nash Laila e Rodrigo Bolzan, e o filme é uma exploração sobre o ato de criar.

Desde sua estreia em 20 de outubro, “Três Graças” tem alcançado uma média de 21,7 pontos na audiência da Grande São Paulo. Esse número é semelhante ao registrado por “Dona de Mim”, que foi exibida no mesmo horário, mas ainda está distante das expectativas de audiência para o horário nobre da emissora. Apesar disso, a Globo planeja exibir todos os 179 capítulos da novela até maio.

Além disso, a nova novela que substituirá “Três Graças” já foi escolhida. “Quem Ama, Cuida”, uma produção de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, ocupará a faixa de horário nobre a partir de maio de 2026.

