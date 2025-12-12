Henrique Barreira será par romântico de Mariana Ximenes em ‘Quem Ama, Cuida’

Em maio de 2026, a Globo irá estrear a novela “Quem Ama, Cuida”, que promete trazer muitas emoções e reviravoltas. A trama será protagonizada por Mariana Ximenes, que interpretará uma mulher casada que inicia um relacionamento com um homem mais jovem. Essa decisão coloca à prova as normas familiares e a busca pela felicidade pessoal da personagem.

O nome mais cotado para viver o par romântico de Ximenes é Henrique Barreira. No entanto, sua participação ainda não está garantida, pois ele também está escalado para a segunda temporada da série “Os Donos do Jogo”, da Netflix, cujas gravações ocorrerão durante o meio do ano. Há expectativa de que Barreira consiga conciliar os dois projetos, mas essa confirmação ainda está pendente.

Outro destaque nos bastidores é o retorno de Antonio Fagundes à Globo. Após inicialmente recusar um convite, ele voltou a negociar e concordou em fazer parte do elenco da nova novela. Fagundes interpretará Artur, um empresário rico que, cansado de sustentar seus irmãos Pilar e Ulisses (papéis ainda não definidos), decide deixar sua fortuna para a fisioterapeuta Adriana, papel de Leticia Colin. Para garantir que Adriana receba a herança após sua morte, Artur se casa com ela. Porém, o que parecia ser um acordo pacífico complica-se quando Artur é assassinado, e a culpa recai sobre Adriana, que acaba presa. Anos depois, ela sai da cadeia disposta a provar sua inocência e busca ajuda do advogado Pedro, interpretado por Chay Suede.

Além de Mariana Ximenes, Henrique Barreira e Antonio Fagundes, o elenco principal contará com nomes como Tatá Werneck, Tony Ramos, Eduardo Sterblitch, Agatha Moreira, Isabela Garcia e Jeniffer Nascimento. A direção artística ficará a cargo de Amora Mautner, e o roteiro será escrito por Walcyr Carrasco, em colaboração com Claudia Souto. A novela promete abordar temas clássicos do melodrama brasileiro, incluindo ambição, injustiça, segredos familiares e temas de recomeço e redenção, mantendo uma narrativa ágil e uma linguagem acessível.

A nova produção ocupará o espaço deixado pela novela “Três Graças” na faixa nobre da programação da Globo. A expectativa em torno da novela é alta, tanto pela qualidade do elenco quanto pela experiência dos criadores envolvidos no projeto.