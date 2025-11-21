Maju Coutinho apresenta quadro ‘Delivery’ no Fantástico em 2026

Três novidades prometem mudar a programação do Fantástico em 2026. A Globo prepara estreias que visam transformar essa tradicional revista eletrônica dominical, enfocando histórias humanas e questões de saúde mental, além de trazer de volta um formato icônico da emissora.

Uma das principais novidades é o novo quadro liderado por Maju Coutinho, chamado “Delivery com Maju”. Neste quadro, a apresentadora surpreenderá entregadores de aplicativos ao convidá-los para um jantar. A intenção é conhecer melhor suas histórias e rotinas, destacando as vidas de trabalhadores que raramente aparecem na televisão. Estão previstos seis episódios, cada um focado em dar voz a esses profissionais brasileiros.

Outra adição à equipe do Fantástico é o influenciador Felca, cujo nome verdadeiro é Felipe Bressanim Pereira. Ele fará sua estreia na televisão apresentando um quadro que abordará importantíssimos temas como autoestima, bullying e transtornos derivados do uso da internet, com foco especial nos desafios enfrentados por jovens. Natural de Londrina, no Paraná, Felca começou sua carreira na internet em 2012 e ganhou notoriedade ao discutir a “adultização” nas redes sociais em um vídeo que viralizou em agosto de 2025.

Felca se comprometeu a assegurar que todas as informações apresentadas em seu quadro serão revisadas por especialistas, garantindo uma abordagem responsável. Ele ressaltou que sua intenção é trazer um diálogo entre entretenimento e conscientização social, abordando questões sensíveis que afetam a população. Serão seis episódios com depoimentos reais e análises psicológicas.

Além dessas duas novas atrações, o programa Profissão Repórter retornará ao Fantástico em 2026, voltando ao seu formato original. Essa mudança ocorre devido à realização da Copa do Mundo e das eleições presidenciais, que afetarão a grade de programação de eventos esportivos e realities. Para manter a identidade e a relevância do programa, a Globo decidiu integrá-lo ao Fantástico, da mesma maneira que ocorreu em seu lançamento em 2006.

O retorno do Profissão Repórter simboliza um resgate do seu DNA investigativo e humano. A emissora confirmou que a equipe formada por jovens repórteres continuará, garantindo a formação de novos talentos no jornalismo brasileiro. Com essa nova fase, o Fantástico se reinventa, com foco em temas atuais e relevantes para a sociedade.