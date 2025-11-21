Isadora Cruz e Filipe Bragança protagonizam romance em Coração Acelerado

Novela "Coração Acelerado" promete emocionar com romance e música

A nova novela das 19h da TV Globo, intitulada "Coração Acelerado", estreia no dia 12 de janeiro, substituindo "Dona de Mim". A trama foi escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e promete prender a atenção do público com uma narrativa envolvente e ritmada.

Um dos destaques da novela será a cena romântica entre os protagonistas, Agrado e João Raul, interpretados por Isadora Cruz e Filipe Bragança, respectivamente. Nesse momento especial, Agrado cantará "You Light Up My Life", uma famosa canção que fez sucesso na voz da cantora Debby Boone na década de 1970. A cena ocorrerá em um rancho e marcará o início da paixão entre os personagens.

A história se desenvolve em Goiás e promete capturar as belezas da região. As gravações acontecerão em locações reais, como Pirenópolis e Alto Paraíso, proporcionando um cenário autêntico para a trama. A cidade fictícia de Bom Retorno servirá como pano de fundo principal, permitindo que o público conheça um pouco mais da cultura e paisagens do Centro-Oeste brasileiro.

Agrado começa sua jornada como cantora em apresentações pelo interior do estado ao lado de sua mãe, Janete, personagem de Leticia Spiller. Seu talento se destaca quando ela forma uma dupla sertaneja com Eduarda, vivida por Gabz, uma parceira que fará grande sucesso na novela.

Por outro lado, João Raul, que é um astro da música, enfrenta uma crise na carreira. Ele é filho de Walmir, interpretado por Antonio Calloni, e vive um dilema devido a um contrato rigoroso com seu empresário, Ronei Soares, papel de Thomás Aquino. Além das dificuldades profissionais, João também terá que lidar com a oposição de Naiane, sua ex-namorada, que será interpretada por Isabelle Drummond. Ela contará com a ajuda de sua mãe, Zilá, vivida por Leandra Leal, para criar obstáculos no relacionamento do casal protagonista.

A produção busca uma estética que une o tradicional sertanejo à modernidade, refletindo as dinâmicas do mundo digital. A trilha sonora da novela seguirá essa linha, trazendo uma mistura de clássicos do sertanejo com canções novas, garantindo uma experiência musical diversificada ao público.

Com um cenário promissor e uma narrativa cheia de emoções, "Coração Acelerado" promete conquistar os telespectadores logo nos primeiros episódios.