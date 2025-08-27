Lula aprova TV 3.0 no Brasil, início das transmissões em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nessa quarta-feira, dia 27 de agosto, um decreto que regulamenta a nova geração de televisão aberta e gratuita no Brasil, chamada TV 3.0, ou DTV+. As primeiras transmissões desse sistema estão previstas para começar em 2026, em capitais selecionadas.

A iniciativa é resultado de um trabalho conjunto do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, com a colaboração do Ministério das Comunicações, universidades e representantes da radiodifusão. Com isso, o Brasil se destaca como um dos pioneiros na adoção de tecnologias avançadas para a TV aberta.

A TV 3.0, conhecida como DTV+, promete transformar a experiência dos telespectadores ao oferecer imagens em alta definição, como 4K e 8K, áudio imersivo e interatividade em tempo real. Dentre as inovações, a nova tecnologia permitirá que os espectadores escolham entre diferentes ângulos de câmera ou sons durante transmissões esportivas, além de rever momentos importantes sem interromper a transmissão ao vivo. Também será possível acessar conteúdos sob demanda e funcionalidades adicionais, mesmo sem conexão à internet.

Leandro Gejfinbein, membro do Fórum SBTVD, comentou sobre as melhorias que a plataforma trará. Ele destacou uma das funcionalidades em particular: “Imagine assistir a um jogo de futebol podendo escolher ouvir apenas a torcida do seu time. Se você perder um gol, poderá rever os melhores momentos imediatamente, sem interromper a transmissão ao vivo.”

Raymundo Barros, presidente do Fórum SBTVD, afirmou que a assinatura do decreto representa a culminação de anos de esforços conjuntos. Ele mencionou a importância dessa inovação para a radiodifusão brasileira e como ela reafirma o papel da TV aberta na sociedade, ao entrar na economia digital. Barros também ressaltou que a nova tecnologia oferecerá interatividade gratuita e acessível a milhões de brasileiros, sem a necessidade de uma conexão de internet de alta velocidade.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, informou que a implementação da TV 3.0 será gradual, permitindo que a atual TV digital e a nova tecnologia coexistam por um período. Ele garantiu que os usuários que desejam acessar a nova tecnologia rapidamente só precisarão de um conversor para adaptar seus aparelhos. “A transição será feita de forma tranquila e responsável, assegurando que nenhum brasileiro será prejudicado”, comentou.

O Fórum, que foi criado em 2006 como uma entidade sem fins lucrativos, reúne emissoras, fabricantes, universidades, indústria de software e representantes do governo. Ele é responsável por definir as normas da TV digital no Brasil e tem conduzido testes da TV 3.0, incluindo um piloto realizado pela Globo no Rio de Janeiro, em abril de 2024, e estações-piloto apresentadas na SET Expo em São Paulo.

Com a chegada da TV 3.0, o Brasil se posiciona entre os líderes mundiais na radiodifusão, destacando a relevância da TV aberta em uma era marcada pelo streaming e pelo consumo digital sob demanda. A nova geração de TV combina tradição, inovação e inclusão, mantendo a gratuidade como um dos seus princípios fundamentais.