Luís Roberto se afasta da Globo e não transmitirá a Copa

Luís Roberto, um dos narradores mais conhecidos da televisão brasileira, irá se afastar das transmissões da emissora após receber um diagnóstico de neoplasia na região cervical durante exames de rotina. Devido ao tratamento, ele não poderá participar da cobertura da Copa do Mundo, um evento importante no calendário esportivo.

A saída de Luís Roberto causa um impacto significativo nas transmissões da emissora, especialmente porque ele vinha ocupando um papel central desde a aposentadoria de Galvão Bueno. Com uma carreira sólida ao longo de quase 40 anos, Luís Roberto se destacou em grandes eventos esportivos, sendo reconhecido como uma das principais vozes do jornalismo esportivo no Brasil.

Seu último trabalho na emissora foi a transmissão de uma partida entre Flamengo e Santos no dia 5 de abril. Segundo relatos, ele conseguiu concluir a narração, mesmo trabalhando com dificuldades, antes de interromper suas atividades.

Após o diagnóstico, Luís Roberto expressou otimismo em relação ao tratamento, afirmando que está cercado dos melhores profissionais e contando com o apoio da família e da equipe da emissora. “Após o susto, tudo está sob controle. Estou plenamente amparado por todo nosso time. O meu foco é vencer essa etapa”, disse ele.

A neoplasia é um termo que se refere ao crescimento anormal de células, podendo ser benigno ou maligno, e o narrador está atualmente passando por um período de acompanhamento médico que será crucial para definir o tratamento adequado.

Ainda não há informações sobre como a emissora irá reorganizar sua equipe de narradores durante a ausência de Luís Roberto, marcando um momento delicado para a cobertura esportiva da emissora. O futuro do narrador nas transmissões esportivas dependerá da evolução do tratamento.