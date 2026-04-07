Exames essenciais para prevenir doenças cardiovasculares

No Brasil, um número alarmante de mais de 330 mil mortes prematuras, entre pessoas de 30 a 69 anos, poderia ter sido evitado em 2024. Esses dados são do Datasus-SIM e mostram que muitos perderam a vida para doenças como hipertensão, diabetes e câncer, que são chamadas de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). Isso deveria nos fazer refletir sobre a importância de cuidar da saúde, não é mesmo?

As doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs, são responsáveis pela maioria das mortes prematuras no país. Só em 2025, tivemos 44.911 óbitos relacionados a essas condições, conforme o Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. A situação é preocupante, e um motivo a mais para estarmos no volante da nossa saúde.

A Dr.ª Luciana Neiva, cardiologista do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, destaca que, enquanto idade e genética não podemos mudar, muitos dos fatores que levam a essas doenças estão ligados ao nosso estilo de vida. Dicas simples, como parar de fumar, praticar exercícios físicos e ter uma alimentação balanceada, podem fazer toda a diferença. E não podemos esquecer dos check-ups regulares, que funcionam como uma revisão no carro: é sempre bom garantir que tudo está funcionando bem.

Exames que podem salvar vidas

Quando a prevenção não rola, a precisão e a rapidez dos diagnósticos se tornam essenciais. Imagine estar em uma emergência em que cada minuto conta. Exames rápidos e precisos podem mudar o rumo da história, salvando vidas e evitando sequelas graves.

A Dr.ª Neiva explica que em casos críticos, como infarto ou AVC, o tempo é precioso. Realizar o exame certo na hora certa pode ser o diferencial entre a vida e a morte.

Vamos conferir três exames que podem realmente fazer a diferença!

1. Tomografia computadorizada de crânio para diagnóstico de AVC

O AVC é uma emergência em que “tempo é cérebro”. Para cada minuto sem tratamento, milhões de neurônios são perdidos. A Dr. Diogo Goulart, neurorradiologista, destaca que a tomografia é fundamental para o atendimento inicial. Esse exame é crucial para quem precisa de trombólise, que é o tratamento que dissolve coágulos no cérebro. Quanto mais rápido o diagnóstico, menores as chances de sequelas.

2. Dosagem de troponina: a assinatura do infarto

A troponina é uma proteína que aparece no sangue quando o músculo cardíaco é danificado. Medir a quantidade dessa proteína é o padrão ouro para identificar infartos. A Dr.ª Neiva ressalta que esse exame é capaz de detectar lesões que podem não aparecer nos exames iniciais. Detectar a tempo significa que procedimentos como angioplastia podem ser realizados rapidamente, o que salva o coração.

3. Dímero D: rastreador de coágulos silenciosos

Esse exame é utilizado para investigar suspeitas de trombose e embolia pulmonar. Ele mede fragmentos de proteína gerados quando o corpo tenta desfazer um coágulo. Segundo a hematologista Monique Morgado, o Dímero D é vital. Um resultado negativo em pacientes com baixa probabilidade de trombose pode excluir esse risco de forma segura. E em casos de embolia, onde o tempo de resposta é curto, esse exame é um verdadeiro sinal de alerta para os médicos, ajudando na condução do tratamento correto.

E aí, já parou para pensar na sua saúde? Assim como cuidar do carro, cuidar do corpo e da mente é essencial.