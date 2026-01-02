Lucélia desafia núcleo central ao se envolver com Bagdá em ‘Três Graças’

A novela “Três Graças” está prestes a apresentar uma nova reviravolta na história, com Lucélia, interpretada por Daphne Bozaski, assumindo um papel central em um conflito inesperado. Lucélia, que sempre desprezou pessoas de origem humilde, começa a abandonar seus preconceitos quando se vê atraída pelo poder de Bagdá, um traficante interpretado por Xamã, que é o líder do crime na comunidade fictícia da Chacrinha.

A mudança de comportamento de Lucélia começa quando ela acompanha sua prima Maggye, vivida por Mell Muzzillo, em uma visita à comunidade. Enquanto Maggye se encontra com Júnior, interpretado por Guthierry Sotero, Lucélia decide entrar sozinha em um bar local. A falta de cautela dela chama a atenção de Bagdá, que rapidamente a convida para uma conversa a sós.

O encontro entre os dois avança rapidamente, culminando em um beijo em frente aos frequentadores do estabelecimento. Encantada pelo status de Bagdá, Lucélia muda sua postura e começa a agir como se fosse a namorada do traficante. Animada com essa nova fase, ela convida Maggye e Júnior para uma festa que Bagdá irá organizar, tratando o evento como algo sofisticado.

A atitude de Lucélia gera reações imediatas. Maggye fica preocupada e tenta alertá-la sobre os perigos que um relacionamento com um traficante pode trazer. No entanto, Lucélia despreza os avisos da prima e argumenta que os dois tiveram conversas “culturais” sobre arte e grafite, ignorando completamente a violência que cerca seu novo romance.

“Três Graças” é uma criação de Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A novela é exibida de segunda a sábado, logo após o Jornal Nacional, e desde outubro de 2025, tem alcançado uma média de 21 pontos de audiência em São Paulo. A previsão é que a trama permaneça no ar até maio, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, a próxima novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Essa nova fase da trama, que destaca as escolhas de Lucélia, reflete a intenção da produção de explorar dilemas morais e acentuar conflitos familiares, aumentando o impacto dramático da novela nos episódios finais.