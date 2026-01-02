Audiência da TV: números consolidados de 31 de dezembro de 2025

No último dia do ano, a programação da televisão no Brasil apresentou resultados variados de audiência. A Sessão da Tarde, que exibiu o filme “Destinos Traçados”, alcançou seu pior índice em uma década, ficando atrás da soma de visualizações de plataformas de streaming, o que pode indicar uma mudança nos hábitos dos telespectadores.

O programa “Três Graças” teve uma audiência inferior à do “Jornal Nacional”, mas conseguiu manter o mesmo índice da véspera de Natal, sinalizando uma estabilidade em seu público. Enquanto isso, o “Encontro com Patrícia Poeta” finalizou o ano obtendo uma audiência superior ao programa “Mais Você”, mostrando sua relevância na manhã dos telespectadores.

Já o “SBT Brasil” registrou um número de telespectadores bem baixo, sendo superado pelo especial “Vira Brasil”, que obteve mais atenção do público. Isso pode refletir um desapego dos telespectadores em relação aos noticiários tradicionais durante as festividades de fim de ano.

Abaixo estão os números consolidados de audiência do dia 31 de dezembro de 2025:

– Bom Dia SP: 6,2 pontos

– Corrida de São Silvestre: 8,6 pontos

– Bom Dia Brasil: 7,7 pontos

– Encontro com Patrícia Poeta: 6,5 pontos

– Mais Você: 6,2 pontos

– SP1: 8,2 pontos

– Globo Esporte: 8,3 pontos

– Jornal Hoje: 9,2 pontos

– Edição Especial: Terra Nostra: 9,5 pontos

– Sessão da Tarde (Destinos Traçados): 7,3 pontos

– Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 9,8 pontos

– Êta Mundo Bom!: 13,9 pontos

– SP2: 15,1 pontos

– Dona de Mim: 15,4 pontos

– Jornal Nacional: 15,9 pontos

– Três Graças: 14,2 pontos

– Show da Virada: 11,9 pontos

– Giro do Jornalismo: 12,8 pontos

– Réveillon na Paulista: 12,5 pontos

No fim da programação, os índices do SBT e da Band ficaram muito baixos em comparação a outras emissoras, reforçando o desafio que canais menores enfrentam na captação de audiência, especialmente em datas com grande movimentação como o Réveillon.

Em 2025, vale lembrar que um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são cruciais para o planejamento das estratégias publicitárias de cada emissora, além de refletir as preferências dos espectadores.