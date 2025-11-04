Entretenimento

Levi Asaf retorna à Globo em ‘Nobreza do Amor’

Levi Asaf volta à Globo em ‘Nobreza do Amor’, sucessora de ‘Êta Mundo Bom!’

Após um período de três anos fora da televisão, Levi Asaf está de volta às novelas da Globo. O jovem ator, que ganhou destaque na novela “Amor Perfeito” em 2023, foi convidado a fazer parte do elenco de “Nobreza do Amor”, que debuta no horário das seis a partir de março de 2026, sucedendo “Êta Mundo Bom!”.

O convite para que Levi participasse dessa nova trama foi feito pelos autores Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., os mesmos que o introduziram na emissora através de “Amor Perfeito”.

Na novela “Nobreza do Amor”, Levi Asaf interpretará um menino talentoso no trabalho com cerâmica. Ao seu lado, estarão outros atores de destaque, como Duda Santos e Ronald Sotto, que serão os protagonistas. Lázaro Ramos e Erika Januza também fazem parte do elenco em papéis importantes. Lázaro interpretará Jendal, o vilão da história, enquanto Erika viverá uma rainha africana, mãe da heroína Alika.

A trama se passa na década de 1920 e narra a história de Alika, uma princesa africana que, após a invasão de seu reino por Jendal, foge para o Brasil. Ao chegar ao novo país, ela conhece Tonho, um trabalhador de engenho que busca conquistar um pedaço de terra para ajudar sua comunidade.

“Nobreza do Amor” explorará temas como amor, resistência e esperança, enquanto Alika e Tonho enfrentam mistérios e tradições no interior do Rio Grande do Norte.

A direção da novela ficará a cargo de Gustavo Fernandez, conhecido por seu trabalho em “Pantanal” e “Renascer”. Com essa nova produção, a Globo aposta em fortalecer a audiência do horário das seis, continuando a apresentar tramas de época e abordagens que valorizam temáticas afro-brasileiras.

