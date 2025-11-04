Adriane Galisteu relembra Ayrton Senna em série da HBO Max

Entretenimento

Meu Ayrton por Adriane Galisteu. Foto: Divulgação/HBO MAX
Adriane Galisteu revisita história com Ayrton Senna em série documental da HBO Max

Nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025, a plataforma de streaming estreia o documentário "Meu Ayrton por Adriane Galisteu". Essa produção, que faz parte da linha Max Original, se dedica a contar a história da relação entre a apresentadora e o famoso piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, tricampeão mundial.

O documentário é dividido em dois episódios, que são disponibilizados ao mesmo tempo. Adriane Galisteu assume o papel principal, trazendo uma narrativa carregada de emoção, onde revisita lembranças e momentos da sua vida ao lado de Senna nos anos 1990. A obra mistura relatos pessoais, imagens de arquivo e depoimentos inéditos. A apresentadora retorna a locais que marcaram a história do casal e compartilha, pela primeira vez de forma oficial, suas memórias e sentimentos sobre o relacionamento, tanto nos momentos públicos quanto os mais íntimos.

Além de Galisteu, o documentário conta com entrevistas de pessoas próximas a Ayrton Senna. Entre os entrevistados estão Emerson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1; Jacir Bergmann II, um dos melhores amigos de Senna; Luiza Almeida Braga, esposa de Braguinha; Betise Assumpção, que foi assessora de imprensa do piloto, e o jornalista Roberto Cabrini. Esses relatos ajudam a oferecer uma visão mais completa da vida de Senna fora das corridas, trazendo informações e histórias que não eram amplamente conhecidas.

A produção do documentário é realizada pela Magnífica Produções sob a direção de João Wainer, com produção executiva de Sérgio Nakasone, Adriana Cechetti e Luciana Soligo, pela Warner Bros. Discovery, além de Renata Galvão, representando a Magnífica.

Ficha Técnica:

  • Título: Meu Ayrton por Adriane Galisteu
  • Tipo: Série documental (2 episódios)
  • Estreia: 6 de novembro de 2025
  • Plataforma: HBO Max (Max Original)
  • Direção: João Wainer
  • Produção: Magnífica Produções / Warner Bros. Discovery
  • Produção Executiva: Sérgio Nakasone, Adriana Cechetti, Luciana Soligo (WBD); Renata Galvão (Magnífica)
  • Elenco/Entrevistados: Adriane Galisteu, Emerson Fittipaldi, Jacir Bergmann II, Luiza Almeida Braga, Betise Assumpção, Roberto Cabrini

Com esse documentário, os fãs de Ayrton Senna e do automobilismo têm a oportunidade de conhecê-lo de uma maneira mais pessoal através das memórias trazidas por Galisteu e dos relatos de quem fez parte de sua vida.

