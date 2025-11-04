Notícias

Polícia de Soure realiza rondas montadas com búfalos

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
3 minutos lidos
Policiais militares montados em búfalos em frente ao 8º BPM da Polícia Militar do Pará, na Ilha do Marajó, realizando policiamento adaptado a áreas alagadas.
Patrulha do 8º Batalhão da Polícia Militar do Pará, em Soure, realiza policiamento montado em búfalos para atuar em áreas alagadas da Ilha do Marajó.

Desde os anos 90, a Polícia Militar do Pará tem usado uma estratégia bem interessante para lidar com os desafios da Ilha do Marajó: búfalos no policiamento. Essa inovação trouxe mais eficiência e mobilidade em um território que, muitas vezes, enfrenta enchentes. O 8º Batalhão da PM, que fica em Soure, adotou esses animais como parte fundamental das operações, mostrando que a adaptação às condições locais é essencial.

Um batalhão que segue o ritmo das águas

O 8º BPM, popularmente conhecido como “Batalhão Marajó”, abrange vários municípios, como Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. É realmente a única unidade policial no Brasil que utiliza búfalos para o trabalho de patrulhamento. O major Ney Marques da Luz, que é subcomandante do batalhão, destaca que a estratégia deles se baseia nas características do terreno e no clima da região.

Durante a estação chuvosa, as áreas costumam ficar alagadas, o que torna inviável o uso de viaturas. Em muitos casos, até as embarcações enfrentam dificuldades para se locomover. Por isso, os búfalos se tornaram verdadeiros aliados nesse trabalho, permitindo que a polícia atue onde veículos não conseguem chegar.

Patrulha montada e integração com a comunidade

Hoje, são seis búfalos que fazem parte do efetivo do 8º BPM, cada um deles desempenhando um papel muito específico. Em áreas urbanas, os búfalos ajudam a orientar moradores e turistas, enquanto em áreas rurais, fazem rondas e deslocamentos. Essa abordagem ajuda a PM a alcançar cantos onde os carros ou barcos não vão.

Conforme explica o major Ney, essa técnica aproxima a polícia da comunidade e constrói uma relação de confiança. O uso dos búfalos no patrulhamento também celebra e valoriza a cultura local, fortalecendo o papel social da PM.

O sargento Ronaldo Sousa, que está no batalhão há 26 anos, enfatiza que a conexão entre os policiais e os búfalos é crucial para o sucesso das operações. Ele comenta que é necessário treinar os búfalos desde filhotes. “O búfalo precisa ser habituado ao convívio humano desde pequeno, por volta de um ano a um ano e meio”, afirma.

Treinamento e personalidade dos animais

Os búfalos que estão com a PM são, na verdade, doados por fazendeiros da região quando ainda são filhotes. Com isso, eles se adaptam facilmente ao ambiente do quartel e se acostumam ao dia a dia com os policiais. O treinamento é realizado de maneira cuidadosa, respeitando o tempo que cada animal precisa para se desenvolver.

Um dos mais conhecidos é o “Baratinha”, da raça carabao, que já atua há 17 anos e deve se aposentar em breve. Seu nome vem do comportamento agitado que tinha quando era filhote. Já o “Minotouro”, da raça mediterrânea, tem apenas oito anos, pesa cerca de 800 quilos e é famoso pela força e resistência. O sargento Ronaldo destaca que o Minotouro consegue até atravessar rios com facilidade, muitas vezes liderando os cavalos durante as patrulhas.

O símbolo que virou orgulho cultural

O brasão do 8º BPM traz a imagem do búfalo, mostrando a importância desse animal emblemático para a Ilha do Marajó. Em fevereiro de 2023, o búfalo também foi tema da escola de samba Paraíso do Tuiuti no Carnaval do Rio de Janeiro, levando a tradição marajoara a um público ainda maior. Essa conexão entre cultura e policiamento é uma bela representação do que acontece na Amazônia.

Além do papel na segurança, os búfalos são parte do cotidiano da ilha. Eles ajudam no transporte de mercadorias, na alimentação e até em terapias com crianças. Segundo o sargento, são animais muito dóceis e essenciais para a vida da comunidade.

Um modelo que une tradição, eficiência e respeito ambiental

A experiência do “Batalhão Marajó” mostra que é possível conciliar tradição e modernidade na segurança pública. Com a inclusão dos búfalos, a PM diminui os custos operacionais e aumenta sua presença em áreas difíceis de alcançar, tudo isso mantendo viva uma parte importante da cultura local. Além do mais, essa iniciativa demonstra uma preocupação com o meio ambiente e uma verdadeira integração com o ecossistema da região, reforçando o compromisso da PM com a sustentabilidade.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

A desertificação na China foi contida com cordas de palha que estabilizam dunas e impulsionam o reflorestamento, formando um novo cinturão verde capaz de restaurar ecossistemas e proteger cidades do avanço da areia.

China usa cordas de palha para conter avanço do deserto

2 horas atrás
Descubra o templo escondido na montanha em Fujian: o Lingtong, erguido sobre um penhasco, símbolo da engenhosidade chinesa e da harmonia espiritual.

Templo milenar na montanha revela engenharia dos antigos chineses

3 horas atrás
Cri4nça M0rre Durante Operação no Rio, Era Filho Do…Ver mais

Criança morre durante operação no Rio; era filho de…

6 horas atrás
Jovem agricultor de 25 anos Francisco Gomes m0rreu após ex... Ver mais

Jovem agricultor de 25 anos morre em acidente trágico

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo