Letícia Spiller e Leandra Leal são irmãs rivais na nova novela

A TV Globo está se preparando para estrear sua nova novela das sete, intitulada “Coração Acelerado”, no dia 12 de janeiro de 2026. A trama, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, será dirigida artisticamente por Carlos Araújo. A história foca na rivalidade entre duas irmãs, interpretadas por Letícia Spiller e Leandra Leal, que darão vida às personagens Janete e Zilá.

O enredo se passa na cidade fictícia de Bom Retorno, onde Janete e Zilá carregam antigas mágoas familiares que remontam à infância. A situação se complica quando as irmãs relembram o passado e o envolvimento com Alaorzinho, interpretado por Daniel de Oliveira. Alaorzinho foi noivo de Janete, mas acabou se casando com Zilá, agora sua esposa. Este reencontro trará à tona feridas emocionais e levará a grandes reviravoltas na trama.

Zilá é apresentada como uma mulher que aparenta perfeição, mas que na verdade é manipuladora e vive em função da imagem que construiu como empresária do setor de moda. À frente da marca Alô Country, ela se mostra como uma mãe dedicada, mas enfrenta uma crise de reputação quando acusações de crimes empresariais e comércio ilegal de peles surgem. Além disso, sua filha, Naiane, interpretada por Isabelle Drummond, também será afetada pelos escândalos relacionados à mãe. Com isso, o desespero e a vingança se intensificam, especialmente quando a filha de Janete, chamada Agrado e interpretada por Isadora Cruz, começa a brilhar e conquistar o que Zilá sempre quis.

O elenco de “Coração Acelerado” é robusto, incluindo também nomes como Filipe Bragança, Antonio Calloni, Thomás Aquino, Diego Martins, Guito, Luiz Henrique Nogueira, Evaldo Macarrão e Gabriel Godoy. Além dos atores já conhecidos, a produção contará com novos talentos que reforçam o cenário sertanejo, que é o pano de fundo da novela.

“Coração Acelerado” se junta à tradição das novelas exibidas às 19h, que costumam abordar dramas familiares entrelaçados com humor e romance, além de críticas sociais que são marcas registradas das autoras. A expectativa é alta para este lançamento, que promete emocionar e entreter o público brasileiro.