as pessoas com menos conhecimento que conheci

Além de ser uma das grandes vozes da música brasileira, com sucessos como “Colombina” e “Fora da Lei”, Ed Motta também é conhecido por suas opiniões contundentes. Ele não tem medo de se posicionar, especialmente quando o assunto é música. Recentemente, em uma conversa com o jornalista André Barcinski, ele fez declarações que levantaram algumas sobrancelhas.

Durante a entrevista, Motta falou sobre bandas de Rock n’ Roll e Heavy Metal, afirmando de forma bastante direta que apenas “as pessoas mais burras” que conhecia costumavam ouvir esse estilo musical. A declaração pegou muitos de surpresa, em especial porque uma das bandas que ele criticou foi o Def Leppard. Desde 1977, essa banda inglesa conquistou o mundo com mais de 100 milhões de álbuns vendidos, mas isso não parece ter qualquer efeito sobre a opinião de Motta. Ele chegou a citar sucessos da banda, como “Love Bites” e “Pour Some Sugar on Me”, mas não se aprofundou mais em suas justificativas.

Ed Motta e a relação com Tim Maia

Embora Ed Motta seja sobrinho do icônico Tim Maia, ele nunca teve uma relação muito próxima com o tio. Em várias entrevistas, ele comentou sobre essa distância, mas recentemente ofereceu uma nova perspectiva sobre a ausência de Maia em sua vida. Em um bate-papo no YouTube, no programa Conexões, Motta refletiu sobre como a rotina corrida de um artista pode afetar as relações familiares.

Ele compartilhou que, ao vivenciar o sucesso, começou a entender melhor a falta de presença do tio. “Tim Maia foi uma influência importante. Ele era muito famoso na família, mas não estava presente na minha vida”, contou. Motta continuou, destacando que, à medida que sua própria carreira decolou, a falta de tempo se tornou uma realidade. “A vida do artista é corrida e, com tantos compromissos, se torna difícil ter tempo para convivência”, explicou.

Esses insights dão uma nova camada à história familiar de Motta, mostrando como a fama e o sucesso podem criar barreiras, mesmo entre parentes próximos.

