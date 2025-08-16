Leo Dias se propõe a tirar Cariúcha do SBT e paga multa

Leo Dias busca talentos na Band

Recentemente, Leo Dias anunciou que está iniciando uma nova fase em sua carreira na Band e está pronto para atrair novos talentos de outras emissoras. Durante uma transmissão ao vivo do programa "Jornal dos Famosos", realizada na última quinta-feira (14), o jornalista fez um convite direto a Cariúcha, apresentadora do SBT, para se juntar a ele em um novo projeto na Band.

Em um momento de descontração, Cariúcha comentou que sentia falta de participar do "Fofocalizando", onde atuou como contraponto de Leo. Em resposta, o jornalista se ofereceu para ajudar a pagar sua multa contratual, destacando a importância profissional dessa nova colaboração. "Estou sentindo sua falta. Vamos para a Band comigo? Eu pago a multa, divido contigo", afirmou Leo, que mencionou a quantidade de pessoas interessadas em sua possível vinda: "Todo mundo perguntou: ‘E a Cariúcha? Será que ela não viria?’".

Embora a proposta tenha sido atrativa, Cariúcha a rejeitou de forma imediata, expressando surpresa. Leo continuou defendendo sua oferta, mencionando a realidade financeira e a alta multa contratual que ela enfrentaria caso decidisse sair do SBT. Ele teve consciência de que convencer Cariúcha não seria fácil, especialmente devido ao peso da emissora e das pessoas influentes em sua decisão.

Com a estreia na Band marcada para segunda-feira, 18 de agosto, Leo Dias irá apresentar o programa "Melhor da Tarde", ao lado de JP Vergueiro e Pâmela Lucciola. O programa vai ao ar às 14h30 e terá um formato que mistura fofocas, variedades e entrevistas exclusivas, buscando estabelecer uma conexão forte com o público, tanto no estúdio quanto nas redes sociais.

Durante sua estreia, Leo irá apresentar uma entrevista exclusiva com o cantor Leonardo, que falará pela primeira vez sobre a separação de seu filho, Zé Felipe, da influenciadora Virgínia Fonseca, além de abordar boatos sobre uma suposta desavença com Ana Maria Braga.

Emocionado por retornar à Band, Leo ressaltou a importância desse novo projeto em sua vida. Ele recordou que começou sua carreira na televisão há 13 anos, na mesma emissora, e expressou felicidade ao retomar essa parceria. "Nosso objetivo é abordar temas relevantes, mostrando um Brasil diverso e mantendo uma conexão direta com o público, tanto no auditório quanto em casa", afirmou.

"Melhor da Tarde" será transmitido de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 16h, com uma transmissão simultânea pelo Bandplay e pelo canal oficial da Band no YouTube.