Vale Tudo: elenco se reencontra no Theatro Municipal

Foto: TV Globo/Chico Couto
Gravação histórica de Vale Tudo reúne elenco no Theatro Municipal

As gravações do remake da novela “Vale Tudo” aconteceram recentemente no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em um esforço intenso para capturar a essência da obra. Durante dois dias, a equipe transformou o icônico palco em cenário de uma das cenas mais marcantes da versão original: o momento em que Maria de Fátima se joga das escadarias, um ato desesperado para perder o bebê fruto de um relacionamento extraconjugal. A nova cena promete emocionar o público, utilizando tecnologia moderna para atualizar a situação dramática.

De acordo com o diretor-geral da novela, Cristiano Marques, a nova produção resgata a essência da história com uma linguagem visual contemporânea. Ele mencionou que a equipe homenageou movimentos de câmera da versão original, mas com recursos significativamente mais avançados, quase 40 anos após a estreia da primeira versão.

Essa sequência está programada para ser exibida no capítulo da próxima segunda-feira (18), logo após o Jornal Nacional.

### Bastidores de “Vale Tudo”: Direção e Equipe Criativa

A adaptação atual de “Vale Tudo” é fruto do trabalho de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com o roteiro sob a responsabilidade de Manuela Dias. A equipe de roteiristas inclui nomes como Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia.

A direção artística é liderada por Paulo Silvestrini, enquanto a direção de núcleo cabe a José Luiz Villamarim. Cristiano Marques assume a direção-geral, com Lucas Zardo na produção executiva e Luciana Monteiro como produtora principal.

O remake de “Vale Tudo” contará com 173 capítulos e será exibido até o dia 17 de outubro. Após esse período, o horário será ocupado pela nova produção “Três Graças”, uma obra de Aguinaldo Silva que trará como protagonistas Sophie Charlotte e Dira Paes.

