Vale Tudo: elenco se reencontra no Theatro Municipal

As gravações do remake da novela “Vale Tudo” aconteceram recentemente no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em um esforço intenso para capturar a essência da obra. Durante dois dias, a equipe transformou o icônico palco em cenário de uma das cenas mais marcantes da versão original: o momento em que Maria de Fátima se joga das escadarias, um ato desesperado para perder o bebê fruto de um relacionamento extraconjugal. A nova cena promete emocionar o público, utilizando tecnologia moderna para atualizar a situação dramática.

De acordo com o diretor-geral da novela, Cristiano Marques, a nova produção resgata a essência da história com uma linguagem visual contemporânea. Ele mencionou que a equipe homenageou movimentos de câmera da versão original, mas com recursos significativamente mais avançados, quase 40 anos após a estreia da primeira versão.

Essa sequência está programada para ser exibida no capítulo da próxima segunda-feira (18), logo após o Jornal Nacional.

### Bastidores de “Vale Tudo”: Direção e Equipe Criativa

A adaptação atual de “Vale Tudo” é fruto do trabalho de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com o roteiro sob a responsabilidade de Manuela Dias. A equipe de roteiristas inclui nomes como Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia.

A direção artística é liderada por Paulo Silvestrini, enquanto a direção de núcleo cabe a José Luiz Villamarim. Cristiano Marques assume a direção-geral, com Lucas Zardo na produção executiva e Luciana Monteiro como produtora principal.

O remake de “Vale Tudo” contará com 173 capítulos e será exibido até o dia 17 de outubro. Após esse período, o horário será ocupado pela nova produção “Três Graças”, uma obra de Aguinaldo Silva que trará como protagonistas Sophie Charlotte e Dira Paes.