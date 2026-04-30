Frângula: descubra os benefícios e como preparar o chá

Utilizada há séculos, a frângula (Frangula alnus), também conhecida como espinheiro-de-amieiro, é um arbusto que vem da Europa, Ásia e norte da África. Na medicina natural, a parte mais valorizada é a casca seca de seus ramos e caule. Ela é famosa por suas propriedades laxativas, ajudando quem enfrenta aquele famoso “trânsito intestinal”.

As substâncias presentes na frângula atuam aumentando os movimentos do intestino, facilitando a evacuação. É uma solução que costuma fazer efeito de 6 a 8 horas depois de consumida. Para quem já passou algum perrengue no banheiro, sabe como esses momentos são importantes!

Benefícios da frângula para a saúde

Segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, os compostos da frângula, quando metabolizados pelas bactérias do intestino, transformam-se em substâncias que estimulam os movimentos intestinais. Isso é ótimo para quem sente que as coisas não estão fluindo como deveriam. Os especialistas também garantem que a planta pode ajudar a acelerar o trânsito intestinal, o que é uma boa notícia em dias mais complicados.

Como fazer o chá de frângula

Preparar o chá de frângula é simples e prático. Vamos aos ingredientes:

– 1 colher de chá de casca seca de frângula

– 1 xícara de água

Modo de preparo

Comece fervendo a água em uma panela. Assim que estiver borbulhando, adicione a casca seca da frângula. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Depois, é só coar e consumir. Uma dica é tomar o chá à noite, já que o efeito pode demorar algumas horas para aparecer — melhor não arriscar um imprevisto durante o dia, não é mesmo?

Como consumir com segurança?

A frângula deve ser utilizada por períodos curtos, geralmente de uma a duas semanas. O uso prolongado pode causar dependência intestinal e piorar a constipação. Além disso, é recomendada para adultos e adolescentes a partir de 12 anos.

É bom lembrar que a casca precisa estar seca e madura, pois a versão fresca pode causar irritação gastrointestinal. A secagem reduz compostos que podem ser irritantes e estabiliza os princípios ativos, evitando desconfortos.

Embora seja natural, a frângula não é isenta de efeitos colaterais. Algumas pessoas, especialmente as sensíveis, podem sentir cólicas, dor abdominal e até diarreia. Fiquem atentos, pois desidratação e perda de potássio também podem ocorrer em caso de uso excessivo!

Contraindicações da frângula

A frângula não é para todo mundo. Ela pode agravar certas condições, então, atenção às contraindicações:

– Obstrução intestinal

– Doenças inflamatórias intestinais (como colite ou doença de Crohn)

– Dor abdominal de origem desconhecida

– Desidratação grave

Além disso, mães grávidas e lactantes devem evitar o uso, já que não há dados confiáveis sobre sua segurança nessas situações.

A frângula pode ser uma aliada interessante para aqueles dias difíceis, mas como tudo, o equilíbrio e a responsabilidade são sempre os melhores companheiros.