Leo Dias assume Band e impulsiona audiência do Melhor da Tarde

Melhor da Tarde com Leo Dias. Foto: Reprodução/Band
Leo Dias estreia na Band e garante crescimento de audiência no Melhor da Tarde

Nesta segunda-feira, 18 de agosto, Leo Dias estreou na Band à frente do programa Melhor da Tarde. Menos de um mês após deixar o SBT, o apresentador trouxe um novo formato para a atração, que é exibida diariamente entre 14h30 e 16h. Segundo informações preliminares, o programa alcançou uma média de 1,6 pontos de audiência e chegou a picos de 2,2 pontos. Esse resultado representa um crescimento significativo de 60% em relação à semana anterior.

No horário, a Globo continuou liderando com 12,5 pontos, seguida pela Record, que registrou 5,0 pontos. O SBT ficou com 2,7 pontos e a RedeTV! obteve 0,4 ponto, posicionando a Band em um patamar melhor neste confronto direto.

Na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios, o desempenho do Melhor da Tarde é crucial para a emissora. Durante a estreia, o programa contou com a participação especial do cantor Leonardo e apresentou uma notícia de última hora envolvendo a cantora Lauana Prado, que passou por um incidente durante um voo que exigiu um pouso de emergência.

Leo Dias aproveitou a ocasião para agradecer a ex-diretora artística do SBT, Daniela Beyruti, mencionando que, embora tivesse uma cláusula que o impediria de aparecer na televisão por três meses, ela o liberou para estrear na Band.

Por sua vez, o SBT reagiu à nova programação da Band estendendo a exibição da novela Maria do Bairro, o que atrasou a entrada do programa Fofocalizando, tentando minimizar a concorrência direta.

O Melhor da Tarde promete trazer entrevistas, notícias de última hora e uma variedade de formatos, buscando atrair o público durante a tarde. Com esse novo comando, a Band se posiciona para aumentar sua audiência e competir com outras emissoras no horário vespertino.

