Cuide da saúde do cérebro após os 70: dicas de especialistas

Embora seja possível notar sinais de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, em fases iniciais, um diagnóstico certeiro geralmente só acontece depois dos 65 anos, quando os sintomas acabam ficando mais evidentes. Mas a boa notícia é que não precisamos esperar esse momento para começar a cuidar da saúde do nosso cérebro. Existem várias maneiras de prevenir o declínio cognitivo e garantir um envelhecimento mais saudável.

Neurocientistas apontam que adotar alguns hábitos simples pode ajudar bastante a manter a saúde mental e prevenir a perda de memória. Vamos conhecer algumas dessas práticas?

Manter conexões significativas

É fato que a solidão pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Isso ocorre porque a falta de interação social diminui a reserva neural e prejudica a comunicação entre os neurônios, acelerando os problemas cognitivos. Por isso, socializar é fundamental! Reserve um tempinho para estar com amigos, familiares ou até mesmo vizinhos. Essas conexões não apenas fazem bem ao coração, mas ao cérebro também!

Aprendizado contínuo

Aprender coisas novas nunca é tarde! Esse hábito é super importante para a saúde do cérebro, pois estimula a criação de novas conexões neurais, aumentando a reserva cognitiva. Que tal experimentar aprender um novo idioma, tocar um instrumento ou entrar em grupos de discussão? Essas atividades podem ser divertidas e ainda ajudam a prevenir demências.

Exercícios físicos

Exercitar-se é fundamental não só para fortalecer os músculos, mas também para o cérebro! O exercício regular mantém o coração e os vasos sanguíneos saudáveis, o que garante que seu corpo receba a oxigenação necessária. Além disso, as atividades físicas ajudam a combater os danos cerebrais que muitas vezes vêm com a idade, sinais claros de doenças degenerativas.

Alimentação saudável

A alimentação desempenha um papel crucial na saúde do cérebro. Incluir alimentos ricos em antioxidantes, ômega-3 e nutrientes anti-inflamatórios pode fazer uma grande diferença. Esses compostos ajudam a proteger as células nervosas e a reduzir o estresse oxidativo. Vegetais folhosos, frutas, grãos e peixes são excelentes opções para incluir no seu dia a dia e trazer benefícios à função cognitiva ao longo do envelhecimento.

Cuidar do cérebro é como cuidar de um jardim: quanto mais atenção e amor você dedicar, mais saudável ele será.