Notícias

Cuide da saúde do cérebro após os 70: dicas de especialistas

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 33 minutos atrás
1 minuto de leitura
Mantenha o cérebro em forma depois dos 70: recomendações de especialistas
Mantenha o cérebro em forma depois dos 70: recomendações de especialistas

Embora seja possível notar sinais de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, em fases iniciais, um diagnóstico certeiro geralmente só acontece depois dos 65 anos, quando os sintomas acabam ficando mais evidentes. Mas a boa notícia é que não precisamos esperar esse momento para começar a cuidar da saúde do nosso cérebro. Existem várias maneiras de prevenir o declínio cognitivo e garantir um envelhecimento mais saudável.

Neurocientistas apontam que adotar alguns hábitos simples pode ajudar bastante a manter a saúde mental e prevenir a perda de memória. Vamos conhecer algumas dessas práticas?

Manter conexões significativas

É fato que a solidão pode aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Isso ocorre porque a falta de interação social diminui a reserva neural e prejudica a comunicação entre os neurônios, acelerando os problemas cognitivos. Por isso, socializar é fundamental! Reserve um tempinho para estar com amigos, familiares ou até mesmo vizinhos. Essas conexões não apenas fazem bem ao coração, mas ao cérebro também!

Aprendizado contínuo

Aprender coisas novas nunca é tarde! Esse hábito é super importante para a saúde do cérebro, pois estimula a criação de novas conexões neurais, aumentando a reserva cognitiva. Que tal experimentar aprender um novo idioma, tocar um instrumento ou entrar em grupos de discussão? Essas atividades podem ser divertidas e ainda ajudam a prevenir demências.

Exercícios físicos

Exercitar-se é fundamental não só para fortalecer os músculos, mas também para o cérebro! O exercício regular mantém o coração e os vasos sanguíneos saudáveis, o que garante que seu corpo receba a oxigenação necessária. Além disso, as atividades físicas ajudam a combater os danos cerebrais que muitas vezes vêm com a idade, sinais claros de doenças degenerativas.

Alimentação saudável

A alimentação desempenha um papel crucial na saúde do cérebro. Incluir alimentos ricos em antioxidantes, ômega-3 e nutrientes anti-inflamatórios pode fazer uma grande diferença. Esses compostos ajudam a proteger as células nervosas e a reduzir o estresse oxidativo. Vegetais folhosos, frutas, grãos e peixes são excelentes opções para incluir no seu dia a dia e trazer benefícios à função cognitiva ao longo do envelhecimento.

Cuidar do cérebro é como cuidar de um jardim: quanto mais atenção e amor você dedicar, mais saudável ele será.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 33 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Earth se posiciona na saga Alien

Earth entra na saga Alien com nova perspectiva

1 hora atrás
Homem de 60 anos sofre bromismo após substituir sal por brometo de sódio seguindo orientações do ChatGPT.

Homem desenvolve doença rara ao substituir sal na dieta com dica do ChatGPT

1 hora atrás
Serviço gratuito da Amazon chega ao fim depois de 14 anos

Amazon encerra serviço gratuito após 14 anos de operação

2 horas atrás
Nutricionistas indicam 5 opções para um café da manhã saudável

Cinco opções de café da manhã saudável, segundo nutricionistas

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo