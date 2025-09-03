Juliana Algañaraz assume superintendência da TV Gazeta

A TV Gazeta anunciou a chegada de Juliana Algañaraz como nova superintendente geral da emissora. O comunicado foi feito pela Fundação Cásper Líbero no dia 3 de setembro de 2025 e marca um novo momento para a TV, que busca transformação e expansão sob a liderança de uma profissional com vasta experiência.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado audiovisual, Juliana Algañaraz tem um histórico significativo em projetos relevantes. Ela foi responsável por produções de destaque na Endemol Shine Brasil, onde supervisionou as versões brasileiras de formatos internacionais populares, como MasterChef (Band), Canta Comigo (Record), The Masked Singer (Globo) e Casamento às Cegas (Netflix). Seu trabalho na produção do reality A Ponte: The Bridge Brasil para a HBO Max também foi reconhecido, conquistando um Emmy Internacional.

Juliana passou por outras empresas de renome, como Discovery Channel, Animal Planet, Fox Channel e Porta dos Fundos, sempre focando em reposicionar marcas e aumentar a relevância dos conteúdos no Brasil.

Em um curto período entre 2021 e 2022, ela trabalhou na RedeTV!. Entretanto, apesar de seus esforços para reestruturar a grade da emissora, seu desligamento ocorreu após seis meses devido a resultados de audiência insatisfatórios.

Ao comentar sobre sua nova posição na TV Gazeta, Juliana expressou entusiasmo pela oportunidade, destacando o potencial da emissora: “Quando penso na TV Gazeta, penso em um mar de oportunidades. Temos o potencial de estar em diferentes plataformas: rádio, TV, digital e até uma faculdade. É um ecossistema que oferece um potencial incrível para inovação.”

A superintendente da Fundação Cásper Líbero, Maria Cristina de Paula Abreu, também elogiou a decisão de trazer Juliana para a equipe. Ela enfatizou o foco inovador da TV Gazeta, afirmando que a experiência de Juliana trará novas possibilidades para a programação da emissora.

A TV Gazeta, que já tem um papel importante na história da televisão brasileira, foi pioneira em diversos formatos. Programas como Mulheres, voltado para o público feminino, e Mesa Redonda, um dos primeiros a debater esportes na TV, mostram a capacidade da emissora de trazer inovações. Além disso, a TV foi responsável por revelar grandes talentos, como Fausto Silva, Galvão Bueno, Astrid Fontenelle e Cléber Machado, consolidando sua reputação como uma escola de profissionais do audiovisual.