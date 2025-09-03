Notícias

o oceano encolhe anualmente e corre risco de desaparecer

Muda o planeta para sempre: o oceano que encolhe a cada ano e pode desaparecer no futuro
o oceano que encolhe a cada ano e pode desaparecer no futuro

Cientistas de diversas partes do mundo têm se debruçado sobre um fenômeno geológico bem curioso: o encolhimento gradual do Oceano Pacífico.

Recentemente, estudos mostraram que esse oceano está diminuindo em média 2,5 centímetros por ano. Isso acontece por conta da movimentação das placas tectônicas, especialmente nas bordas do Pacífico, onde algumas placas estão sendo "subduzidas" sob outras. Enquanto isso, o Oceano Atlântico está em expansão, sendo essa uma parte de um ciclo geológico muito maior. Essa dinâmica é lenta, mas é impressionante quando pensamos em escalas de tempo geológico.

Esses movimentos nas placas tectônicas têm um papel crucial na formação e mudança da configuração de oceanos e continentes ao longo de milhões de anos. Acredite, essa movimentação das placas é uma força potentíssima que pode alterar bastante a geografia do nosso planeta em um futuro bem distante.

Formação de supercontinentes: Um ciclo geológico

A história da Terra é rica em ciclos de formação e fragmentação de supercontinentes, com um dos mais famosos sendo a Pangeia, que surgiu há cerca de 320 milhões de anos. O Oceano Pacífico, por sua vez, se formou a partir do antigo Oceano Panthalassa. Pesquisas atuais sugerem que, em algo entre 200 a 300 milhões de anos, poderemos presenciar a formação de um novo supercontinente, possivelmente chamado de “Amasia”.

Essa nova massa de terra pode surgir quando as Américas se colidirem com a Ásia, resultando em um grande pedação contínuo de terra.

Impactos das placas tectônicas

A diminuição do Oceano Pacífico está muito ligada a placas tectônicas antigas, como a Farallón e a Izanagi, que ainda impactam o que vemos hoje nas massas de terra e oceanos. Enquanto isso, o Oceano Atlântico expande-se devido às dorsais oceânicas, onde novas camadas da litosfera estão sendo formadas. Isso tudo faz parte do chamado Ciclo de Wilson, que fala sobre a abertura e fechamento de oceanos ao longo do tempo geológico.

Consequências futuras no planeta

A possível formação de Amasia traria mudanças profundas para o nosso planeta. Especialistas já estão prevendo alterações climáticas significativas, possíveis reduções na biodiversidade e mudanças na paisagem global. Se isso acontecer, o nível do mar pode baixar, deixando um vasto interior árido no supercontinente, que enfrentaria temperaturas elevadas. Essas mudanças geográficas são apenas a ponta do iceberg de um ciclo natural, alimentado pela atividade no manto terrestre.

Projeções e monitoramento contínuo

Hoje, pesquisadores estão acompanhando esses fenômenos com tecnologias de ponta, como simulações computacionais, para entender como a tectônica está evoluindo. Um exemplo claro disso é a Austrália, que está se movendo lentamente em direção à Ásia, a uma taxa de cerca de 7 centímetros por ano, contribuindo para a possibilidade da formação de Amasia.

À medida que os estudos avançam, novas informações mais detalhadas e precisas são esperadas, oferecendo um vislumbre mais claro sobre o nosso planeta em uma dança tectônica que continua sem parar.

