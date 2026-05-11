Dermatilomania: conheça a compulsão de cutucar a pele

A dermatilomania, ou transtorno de escoriação, é um assunto que merece nossa atenção. Essa condição envolve a compulsão de cutucar, apertar ou ferir a própria pele repetidamente. E, mesmo que a intenção seja aliviar a ansiedade ou o incômodo de uma espinha, o resultado pode ser bastante sério: feridas, infecções e cicatrizes permanentes.

Você sabia que essa compulsão afeta cerca de 1,4% da população mundial? A dermatologista Dra. Glauce Eiko, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica que, por trás desse comportamento, há muitas vezes um quadro de ansiedade e problemas emocionais bem complexos. É como se a mente não conseguisse desligar esse impulso, mesmo sabendo dos riscos.

A causa exata da dermatilomania ainda é um mistério. Pode estar relacionada a fatores genéticos ou a diferenças na estrutura cerebral, além de ser desencadeada por estresse, tédio ou até condições de pele como acne e eczema. É como um ciclo vicioso: quanto mais a pele é mexida, mais ela fica irritada e, consequentemente, mais a pessoa sente vontade de cutucar.

Mas o problema não é apenas físico. Essa condição pode causar um grande desconforto emocional e afetar o convívio social. Muitas pessoas acabam evitando encontros para não expor as lesões na pele, o que pode fazer a situação parecer ainda mais complicada.

Consequências da dermatilomania

Embora pareça inofensivo, cutucar a pele pode resultar em consequências sérias. Além da dor e do desconforto, o hábito contínuo pode levar à formação de crostas e até a infecções que exigem antibióticos. E as cicatrizes? Nem sempre respondem bem a tratamentos, como lasers, tornando a situação ainda mais delicada. É um péssimo negócio, não é?

E os impactos emocionais? Eles são reais. A preocupação constante com a aparência da pele pode se transformar em um fardo difícil de carregar. Isso tudo leva as pessoas a uma luta constante para evitar o impulso de se machucar ainda mais.

Desafios emocionais da dermatilomania

A Dermatilomania pode surgir em qualquer fase da vida, seja na infância ou na vida adulta. E, muitas vezes, está associada a outros problemas psicológicos, como a ansiedade. É algo que vai além de simplesmente cutucar a pele: envolve uma batalha interna.

Algumas pessoas cortam ou coçam a pele mesmo quando não há nada visivelmente errado. Os pensamentos que acompanham esse ato podem ser tão intensos que atrapalham até mesmo o sono e a concentração. É aquela sensação de que a pele precisa ser “corrigida”, e isso pode se tornar insuportável.

Como evitar cutucar a pele

Os comportamentos compulsivos, como a dermatilomania, tendem a piorar nos momentos de estresse emocional. Uma dica que pode ajudar é criar uma rotina de cuidados com a pele. E isso inclui evitar inspecionar a pele no espelho com frequência. Um truque é guardar aquele espelho de aumento!

Além disso, definir horários para se olhar no espelho, como programar um alarme no celular, pode ser uma boa estratégia. E não esqueça de manter as unhas cortadas e lixadas; assim, será mais difícil se machucar.

Por último, o tratamento mais eficaz envolve uma equipe multiprofissional. Falar com um psicólogo e um psiquiatra pode ajudar a identificar os gatilhos e entender as emoções que surgem nesses momentos de impulso. Compreender o que está por trás da compulsão é um passo importante para superá-la.

Essa jornada pode ser desafiadora, mas o primeiro passo é sempre buscar ajuda profissional e estar ciente de que você não está sozinho nessa.