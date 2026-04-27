5 motivos para consumir pinhão e como aproveitá-lo

Pinhão: muito mais que um petisco

Quando a gente pensa em pinhão, logo vem à mente aquele cheirinho delicioso nas festas juninas, não é mesmo? Mas essa sementinha é uma verdadeira potência na cozinha e traz diversos benefícios para a saúde. Rica em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, o pinhão pode fazer maravilhas pelo nosso corpo, ajudando na digestão e até na saúde do coração.

A nutricionista Sabina Donadelli, especialista no assunto, comenta que o pinhão merece um lugar especial na nossa alimentação. “Além de ser uma excelente fonte de energia, especialmente no frio, sua combinação de nutrientes ajuda a regular o apetite, proteger o coração e fortalecer o sistema imunológico”, afirma.

Benefícios do pinhão para a saúde

Vamos dar uma olhada nos principais benefícios que o pinhão pode oferecer:

Minerais importantes: O pinhão é cheio de potássio, que é fundamental para controlar a pressão arterial, além de magnésio, ferro, cálcio, fósforo e zinco. Fibras para o intestino: Ele é rico em fibras, o que ajuda a melhorar a digestão e prolonga a sensação de saciedade. Para quem pega estrada, um bom funcionamento intestinal é tudo! Vitaminas essenciais: O pinhão contém várias vitaminas do complexo B, além de vitaminas C e E, que fortalecem o sistema imunológico e protegem as células. Gorduras boas: As gorduras do tipo ômega 6 e 9 estão presentes no pinhão e ajudam a baixar o colesterol LDL, que é o famoso “colesterol ruim”. Antioxidantes: O pinhão tem antioxidantes como a luteína, que não só protegem os olhos, mas também ajudam a combater o envelhecimento precoce.

“É um alimento que oferece muito mais do que sabor. Quando usado na medida certa, ele pode ser um aliado na sua saúde a longo prazo”, destaca Sabina.

Incluindo o pinhão na dieta

Uma das coisas mais legais do pinhão é sua versatilidade na cozinha. Dá para usar em sopas, risotos, saladas, nhoques, pães, bolos e até em doces como brigadeiro e paçoca. “O legal é que ele pode estar em pratos quentes e também em docinhos de festa. Isso traz mais sabor e afeto para a mesa”, diz Sabina.

Vale lembrar que o pinhão é um alimento sazonal, com safra de março a julho. Isso quer dizer que, caso você consiga encontrar, é hora de aproveitar o sabor intenso e a qualidade desse ingrediente! É uma delícia que vale a pena experimentar nas comidas do dia a dia.