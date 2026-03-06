Igor Rickli interpretará vilão e Rainer Cadete, médico

Igor Rickli está de volta às novelas da Globo, interpretando um vilão na nova trama “Quem Ama Cuida”, que estreia em maio. A novela, uma produção escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, vai ao ar no horário nobre e promete prender a atenção do público com uma mistura de suspense, drama familiar e disputas por herança. A obra busca preencher o espaço deixado pela novela “Três Graças”.

Rickli retorna à emissora com um papel importante, marcando sua volta ao universo das novelas. Além dele, o elenco conta com a participação de Antonio Caramelo, o filho de 11 anos do ator, que estará em um núcleo diferente da história.

Outro nome conhecido na obra é Rainer Cadete, que fará o papel de um médico sócio de uma clínica de estética. Recentemente, ele também tem se destacado no teatro com a peça “Êta Mundo Melhor!”, em cartaz até a próxima semana.

A história gira em torno de Adriana, interpretada por Leticia Colin, uma fisioterapeuta cuja vida toma um rumo inesperado ao conhecer Arthur, um magnata vivido por Antonio Fagundes. Arthur, sobrecarregado com as responsabilidades financeiras de seus irmãos, Pilar e Ulisses, decide mudar seu destino e surpreende a família ao escolher Adriana como sua herdeira. Para isso, ele se casa com ela, o que gera uma série de conflitos familiares.

Após o casamento, Arthur é assassinado e, surpreendentemente, Adriana se vê acusada pelo crime, mesmo sem provas concretas que a incriminem. Essa reviravolta transforma Adriana em uma mulher determinada a provar sua inocência, acentuando ainda mais as tensões na família.

Anos depois, ao sair da prisão, Adriana retorna para reescrever sua história e busca justiça com a ajuda de Pedro, um advogado idealista vivido por Chay Suede, que acaba se tornando seu amor.

O elenco da novela é recheado de talentos da televisão brasileira, incluindo Tony Ramos, Renato Góes, Isabela Garcia, Mariana Ximenes e muitos outros. Sob a direção de Amora Mautner, “Quem Ama Cuida” promete entreter os telespectadores com sua abordagem de drama judicial, romance e conflitos familiares, enquanto Adriana luta para recuperar o que perdeu e enfrentar as injustiças que sofreu.