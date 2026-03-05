‘Em família com Eliana’ estreia com Belo e Pedro Bial

A TV Globo lançou um novo programa para as tardes de domingo, intitulado “Em Família com Eliana”. Essa atração, apresentada por Eliana, foca em histórias pessoais, encontros emocionantes e apresentações musicais ao vivo. O formato foi desenvolvido para criar um ambiente de afeto e nostalgia.

A estreia do programa foi gravada em São Paulo, com a presença de fãs de Eliana no auditório. Desde o início, a apresentadora, vestindo um vestido branco rendado, foi surpreendida pela entrada de familiares, incluindo sua mãe, filhos e amigas, que mostraram apoio emocional no palco.

Entre os convidados da primeira edição, destaca-se o cantor Belo, que se apresentou ao lado da filha e da neta. Durante sua participação, ele não apenas conversou com Eliana, mas também interpretou alguns de seus grandes sucessos, enquanto o diretor do programa e marido de Eliana, Adriano Ricco, dançou durante sua apresentação, criando um clima festivo.

Outro momento marcante da estreia foi a participação do jornalista Pedro Bial, que, ao lado de Maria Prata, conduziu uma competição musical envolvendo famílias de diferentes regiões do Brasil. Na disputa, a família de São Paulo foi eliminada na primeira fase, enquanto a família da Paraíba avançou e ganhou um carro como prêmio.

O programa também revisitou a trajetória de Eliana, apresentando vídeos e fotos de sua carreira, incluindo sua passagem pelo SBT e memórias de sua infância no Ceará. Um momento especialmente emocional ocorreu quando uma maquete da casa de seu avô foi revelada no palco.

Fora do estúdio, Eliana gravou uma entrevista especial com o cantor Daniel e sua família, em um cenário rural no interior de São Paulo.

“Em Família com Eliana” vai ao ar às 14h e competirá com outras atrações populares, como “Domingo Legal” e “Boom!”. A estreia está programada para durar até dezembro, com a possibilidade de renovação para 2027, dependendo do desempenho de audiência e receitas comerciais.

A direção do programa fica a cargo de Geninho Simonetti, com produção de Polly Silva e supervisão de Monica Almeida, com todos os conteúdos sendo desenvolvidos nos Estúdios Globo.