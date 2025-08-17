Humberto Carrão altera visual para nova fase em “Vale Tudo”

O ator Humberto Carrão está vivendo um momento marcante em sua carreira ao interpretar Afonso no remake de “Vale Tudo”. Recentemente, ele gravou cenas em que seu personagem decide cortar o cabelo para simbolizar sua luta contra os efeitos da quimioterapia, após receber o diagnóstico de leucemia mieloide. Esse desdobramento traz à tona emoções intensas e segredos do passado que impactarão a vida dos personagens centrais da trama.

### A trajetória de Afonso e sua luta contra a doença

Após o diagnóstico, Afonso recebe a orientação médica para iniciar um tratamento rigoroso, que inclui:

– Sessões intensivas de quimioterapia;

– Transplante de medula óssea, que deve ser feito com urgência;

– Busca por um doador compatível, onde as melhores chances são entre irmãos biológicos.

O drama pessoal de Afonso será mostrado em uma conversa com Solange, personagem de Alice Wegmann. Em uma cena prevista para o fim de agosto, ele explica a gravidade de sua condição, enquanto ela tenta transmitir ânimo e esperança de cura.

### O dilema de Odete e a revelação sobre Leonardo

Os exames de parentes próximos, incluindo Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira, mostram baixa compatibilidade como doadores. Em um momento crítico, Odete, vivida por Débora Bloch, decide pedir os exames de seu filho Leonardo, que todos acreditavam ter morrido há 14 anos em um acidente. Para a surpresa da família, o resultado revela que ele é compatível para o transplante.

Essa descoberta coloca Odete em um dilema moral, pois ela precisa decidir se revela à família que escondeu a verdade sobre o filho estar vivo por tantos anos. Essa reviravolta é um contraste significativo com a versão original da novela, onde Afonso não enfrentou a doença e Leonardo realmente havia falecido.

### Informações sobre a produção

A nova versão de “Vale Tudo” é escrita por Manuela Dias, com supervisão de Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística é de Paulo Silvestrini, com Cristiano Marques na direção geral. O núcleo da produção é supervisionado por José Luiz Villamarim, e Luciana Monteiro é a produtora. “Vale Tudo” tem previsão de término em 17 de outubro, com um total de 173 capítulos. Em seguida, “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, estreará na mesma faixa, trazendo Sophie Charlotte e Dira Paes de volta a papéis de destaque.

### Crescimento de audiência

A novela “Vale Tudo” também está apresentando um aumento considerável na audiência. Os índices subiram de 22 para 25 pontos semanais, com uma média geral de 22,2 pontos. Esses números confirmam a produção como uma das mais bem-sucedidas da emissora nos últimos tempos.