Ciência analisa o comportamento de pessoas que se autopromovem

Boas doses de amor-próprio são super importantes para a nossa saúde mental. Mas quando esse sentimento passa a ser exagerado, e a pessoa só fala sobre si mesma, isso pode acabar atrapalhando bastante as relações sociais.

Pode parecer que esse comportamento é só egocentrismo ou falta de educação, mas, na verdade, existem explicações bem interessantes por trás disso. Especialistas apontam que a vontade constante de falar de si pode estar ligada a questões mais profundas, como fatores psicológicos e ambientais. Vamos dar uma olhada em algumas dessas razões?

Razões para falar demais de si mesmo

Hereditariedade : Algumas pessoas crescem em ambientes onde falar sobre si é o padrão. Com isso, acabam replicando esse comportamento em qualquer lugar.

Necessidade de validação : Às vezes, a insegurança faz com que a pessoa busque constantemente a atenção dos outros, trazendo a conversa para o próprio campo.

Ansiedade : Para quem é ansioso, controlar a conversa pode parecer um jeito de se sentir mais seguro em situações sociais.

Transtorno de Personalidade Narcisista (TPN) : Pessoas com esse transtorno buscam a todo custo a admiração alheia, exagerando a própria presença nas interações.

Transtorno de Personalidade Histriônica (TPH): Quem tem TPH sente uma necessidade intensa de ser o centro das atenções, muitas vezes utilizando comportamentos exagerados para isso.

Como controlar a vontade de falar sobre si mesmo?

Como há diversas razões para esse comportamento, as maneiras de lidar com ele também variam. O primeiro passo é buscar o auxílio de um profissional, como psicólogos ou psiquiatras. Assim, você pode descobrir se essa necessidade está ligada a questões mais sérias.

Se o que acontece é apenas um traço de personalidade, tem como contornar a situação. Algumas dicas incluem aprender a lidar com o silêncio. Praticar atividades tranquilas, como olhar para o céu ou dar uma caminhada desconectado do celular, pode ajudar muito. Além disso, reduzir o tempo nas redes sociais pode ser uma boa ideia, já que elas costumam incentivar esse tipo de comportamento.

Essas pequenas mudanças podem fazer toda a diferença nas suas interações.