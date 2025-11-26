Felipe Simas volta a interpretar Daniel Cravinhos na segunda temporada

Segunda Temporada de "Tremembé" Confirma Retorno de Felipe Simas e Marina Ruy Barbosa

A segunda temporada de "Tremembé" foi confirmada pelo Prime Video, e Felipe Simas voltará a interpretar Daniel Cravinhos, um dos condenados pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, que será vivida novamente por Marina Ruy Barbosa. As gravações dos novos episódios estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026, possivelmente em abril. O cronograma exato ainda será definido e comunicado ao elenco no início do ano.

No enredo da nova temporada, Suzane enfrentará o desafio de buscar a aceitação da sociedade após deixar a prisão, lidando com os julgamentos e o peso de seu passado. Ao mesmo tempo, Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia, seguirá um caminho distinto ao iniciar sua vida em regime aberto, tentando reconstruir sua trajetória profissional e pessoal fora da penitenciária. A série se propõe a mostrar as nuances da libertação e o estigma que ainda persiste em relação a crimes graves.

Novos personagens também farão parte da trama, incluindo um ex-empresário e um ex-jogador de futebol, ambos condenados por crimes sexuais na vida real. A inclusão deles expande a narrativa para abordar questões de violência de gênero e impunidade, trazendo à tona casos que geraram grande repercussão nacional.

Na primeira temporada, a série já abordou diversos crimes que marcaram a crônica policial brasileira. Bianca Comparato e Lucas Oradovschi atuaram como Anna Jatobá e Alexandre Nardoni, envolvidos no caso da morte da menina Isabella, que mobilizou a opinião pública. Kelner Macêdo interpretou Cristian Cravinhos, irmão de Daniel, também ligado ao crime que tirou a vida dos pais de Suzane.

A série também apresentou a personagem Sandrão, vivida por Letícia Rodrigues, que se envolve com Elize e Suzane dentro da prisão. Seu passado inclui a condenação por um sequestro, entrando no contexto de crimes de alta gravidade. Anselmo Vasconcelos foi responsável por dar vida ao ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por abusos em sua clínica e símbolo dos excessos no setor de fertilização.

Desde sua estreia, "Tremembé" tem se destacado como uma das produções mais vistas do Prime Video no Brasil. A série apresenta o cotidiano do que é conhecido como "presídio dos famosos", onde convivem Suzane, Elize, os irmãos Cravinhos e outros condenados. Com cinco episódios lançados de uma vez, a série ganhou popularidade nas redes sociais e se destacou pela combinação de drama e elementos de true crime.

Produzida pela Paranoid em colaboração com o Amazon MGM Studios e sob a direção de Vera Egito, a série se inspira em livros-reportagem, processos judiciais e outros materiais, o que confere uma base documental à sua narrativa ficcional. Com o foco nas relações entre os detentos e na vida dentro da penitenciária, "Tremembé" promete continuar a atrair a atenção do público na próxima temporada.