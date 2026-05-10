Saúde

Lúpus: conheça os sinais, causas e a complexidade do diagnóstico

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O que é lúpus? Entenda sinais, causas e por que o diagnóstico é complexo
O que é lúpus? Entenda sinais, causas e por que o diagnóstico é complexo

No Dia Mundial do Lúpus, que rola em 10 de maio, vale a pena dar uma olhada nessa condição que afeta entre 150 e 300 mil brasileiros. A Sociedade Brasileira de Reumatologia diz que a maioria desses casos são em mulheres mais jovens, na faixa dos 20 aos 45 anos. É uma doença que não tem idade e pode atingir qualquer um, mas a dificuldade em identificá-la é real, principalmente pelos sintomas pouco comuns.

O reumatologista Leonardo Zambom, do Hospital São Luiz Osasco, explica que o processo para descobrir se alguém tem lúpus pode parecer uma maratona. Afinal, os sintomas se misturam com várias outras condições, então é preciso fazer exames e avaliações clínicas detalhadas para chegar a um diagnóstico correto.

O que é o lúpus?

O lúpus é uma doença autoimune em que o corpo encontra maneiras de atacar suas próprias células saudáveis. Isso pode causar inflamações em vários órgãos e a doença se apresenta de duas formas principais:

  • Lúpus cutâneo: afeta a pele, manifestando manchas vermelhas, principalmente em áreas que ficam expostas ao sol, como rosto e braços;
  • Lúpus sistêmico: é mais sério e pode atingir múltiplos órgãos, articulações e a pele.

Os sinais mais comuns incluem febre, emagrecimento, perda de apetite e um cansaço constante. Além disso, dependendo do órgão afetado, podem surgir dores nas articulações, problemas nos rins e até alterações na pressão arterial.

Para quem vive com a doença, os desafios vão muito além dos sintomas físicos. A falta de uma cura torna o tratamento um trabalho constante, ajustado conforme cada paciente. Essa condição é influenciada por vários fatores, como genética, hormônios e até o ambiente. Exposição ao sol e algumas infecções podem provocar crises, por exemplo.

Exames e investigação

O diagnóstico geralmente começa com o exame Fator Antinuclear (FAN), que ajuda a detectar autoanticorpos. São esses anticorpos que costumam estar presente em quem tem lúpus. Outros testes, como o Anti-SM e o Anti-DNA, são usados para confirmar o diagnóstico e monitorar a atividade da doença. Além disso, exames comuns, como hemograma e análises de urina, são essenciais para entender como a doença está afetando o corpo.

Tratamento e qualidade de vida

Embora o lúpus não tenha cura, é possível controlá-lo. O tratamento normalmente envolve medicamentos como a hidroxicloroquina e, em casos mais sérios, corticoides e imunossupressores. Existem também opções de terapias mais avançadas, dependendo da situação de cada paciente.

“A medicina personalizada tem avançado bastante. Isso significa que hoje conseguimos adaptar o tratamento para cada perfil, o que melhora as chances de controle da doença e, consequentemente, a qualidade de vida”, conclui o Dr. Zambom.

E aí, que tal refletir sobre a importância de cuidar da saúde? Afinal, assim como manter o carro em dia evita problemas na estrada, ter um acompanhamento médico regular pode fazer toda a diferença.

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