Saúde

Por que alguns cânceres não são operáveis com robô? Descubra.

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Entenda por que nem todo câncer pode ser operado com robô
Entenda por que nem todo câncer pode ser operado com robô

A cirurgia robótica está se tornando um grande aliado no combate ao câncer. Essa tecnologia moderna, junto com as tradicionais laparoscopia e cirurgia aberta, tem seu valor no tratamento oncológico, e a escolha entre elas depende de vários fatores, como o tipo do tumor e a condição do paciente. Cada caso é um caso, e é por isso que o bate-papo com um profissional é crucial.

Muita gente não percebe, mas nem todo câncer aceita ser tratado com métodos menos invasivos. Para os tumores maiores ou em estágios mais avançados, a cirurgia aberta pode ser o caminho mais seguro. O cirurgião oncológico Sérgio Carvalho, de São José do Rio Preto, é bem claro nesse ponto: para garantir a retirada completa do tumor, às vezes é preciso abrir mão das técnicas mais modernas.

Ele explica que a cirurgia robótica e a laparoscopia têm suas vantagens, como menos dor e recuperação mais rápida, mas é preciso observar o tamanho e a localização do tumor — um fator determinante. Imagine ficar no volante de um carro poderoso, mas que só pode ser usado em pista livre. Nem sempre dá para acelerar, né?

Avaliação individualizada é essencial

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que o Brasil deve registrar em torno de 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Isso é um reflexo do aumento da idade média da população e da importância do diagnóstico precoce. E é aí que entra a avaliação clínica: cada câncer tem suas particularidades.

Sérgio Carvalho enfatiza que pensar que existe uma solução única é um erro. O sucesso do tratamento depende de muitos fatores, como o tipo de tumor e onde ele está. É como escolher o carro certo para cada situação — não dá para usar a mesma opção para todos os trajetos.

Quando a cirurgia aberta ainda pode ser necessária?

Apesar da popularidade crescente da cirurgia robótica, ainda há muitos casos em que a cirurgia aberta é a melhor escolha. Aqui estão algumas situações em que é preciso levar isso em conta:

– Tumores maiores
– Câncer em estágio avançado
– Tumores que afetam órgãos vizinhos
– Situações com múltiplas aderências
– Casos que exigem um acesso cirúrgico mais amplo

Em algumas operações minimamente invasivas, pode acontecer de a equipe médica precisar trocar de estratégia no meio do caminho, dependendo do que encontrarem.

Cirurgia robótica e laparoscopia também representam avanço

As técnicas minimamente invasivas, como a robótica e a laparoscopia, proporcionam benefícios significativos. Tais como:

– Menor tempo de internação
– Recuperação rápida
– Menos sangramentos
– Redução da dor no pós-operatório
– Incisões menores

Sérgio Carvalho destaca que essas abordagens representam avanços importantes para muitos pacientes, especialmente em casos iniciais. Mas nada é mais vital do que oferecer o tratamento adequado.

Diagnóstico precoce continua sendo decisivo

Um ponto importante que ele menciona é que muitos cânceres ainda são detectados em estágios avançados no Brasil, o que limita as opções de tratamento e complica a situação. Essa é uma ótima oportunidade para lembrar como cuidar da saúde: manter os exames preventivos em dia e buscar ajuda médica quando os sintomas persistem pode mudar o jogo.

“Hoje conseguimos acompanhar pacientes por décadas após o tratamento. O diagnóstico precoce é um dos fatores mais importantes para aumentar as chances de sucesso”, afirma o cirurgião. E nisso, a participação de cada um de nós — prestando atenção ao corpo e cuidando da saúde — faz toda a diferença.

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