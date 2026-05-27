Saúde vascular no inverno: melhore a circulação agora

Com a chegada do inverno, é hora de cuidar da nossa saúde vascular com um olhar especial. O frio pode ser traiçoeiro, afetando a circulação sanguínea e trazendo à tona problemas como trombose, especialmente para quem leva uma vida mais sedentária ou já tem condições crônicas.

Quando as temperaturas caem, o corpo ativa um mecanismo chamado vasoconstrição, que é basicamente o estreitamento dos vasos sanguíneos para manter o calor. Isso pode fazer com que a circulação fique comprometida, principalmente nas pernas. Você já sentiu aquelas dores ou inchaços nas panturrilhas em dias frios? Pois é, quem já teve varizes ou problemas circulatórios nota que esses incômodos tendem a piorar no inverno.

Um especialista na área, o Dr. Joé Sestello, destaca que alguns hábitos comuns nesta época — como passar muito tempo sentado ou deitado e beber menos água — podem aumentar o risco de problemas circulatórios. Por isso, é importante ficar atento e adotar medidas simples que podem fazer a diferença. Vamos conferir?

1. Movimente o corpo

No inverno, muitas vezes sentimos vontade de hibernar, e isso pode ser perigoso. Ficar parado por longos períodos dificulta o retorno venoso e aumenta a chance de trombose. Tente incorporar pequenas pausas ao longo do dia: levante-se, faça uma caminhada rápida ou alongue as pernas. Essas atitudes ajudam a ativar a circulação e a manter o sangue fluindo. A diferença é palpável!

2. Mantenha a ingestão de líquidos

Quem diria que a hidratação é importante mesmo quando a sede diminui? No inverno, o corpo ainda precisa de água para funcionar corretamente. Quando não bebemos o suficiente, o sangue pode ficar mais grosso, dificultando a circulação. Então, mesmo que você não sinta aquela sede típica do verão, procure se hidratar bem. Isso vai ajudar na saúde cardiovascular e vai fazer com que você se sinta bem na estrada, ou onde quer que esteja.

3. Procure ajuda ao notar sintomas incomuns

Alguns sinais não devem ser ignorados. Se você sentir dores fortes, inchaços em uma perna, mudança de cor ou até uma sensação de calor em áreas específicas, fique alerta. Esses sintomas podem indicar problemas sérios, como trombose. Nesses casos, o melhor a fazer é procurar um médico sem demora. A saúde precisa sempre estar em primeiro lugar.

É bom lembrar que algumas pessoas, como os mais velhos, gestantes, ou quem tem histórico de doenças vasculares, precisam de uma atenção especial no inverno. E você, que passa horas sentado em um trabalho de escritório ou durante longas viagens, também deve estar atento. A prevenção é a chave e inclui hábitos saudáveis, exercício regular, hidratação em dia e, claro, visitas ao médico quando necessário.