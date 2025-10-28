Globoplay anuncia nova novela vertical e expande produções para 2026

Globoplay Anuncia Novas Novelas Curtas em Formato Vertical

A plataforma de streaming Globoplay já está planejando suas próximas produções, mesmo antes da estreia da novela "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário". A empresa confirmou que está trabalhando em uma terceira novela curta, com previsão de lançamento para 2026. Este projeto é idealizado por Ricardo Hofstetter e será dirigido por Marcelo Zambelli, reforçando o compromisso da plataforma em investir em narrativas mais compactas, especialmente adaptadas para o uso em dispositivos móveis.

Antes do lançamento da nova produção, o canal exibirá duas histórias que já estão em fase de produção.

Primeira Produção: "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário"

"Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário" está agendada para estrear em dezembro de 2025. Nela, o cantor Gustavo Mioto faz sua estreia como ator, interpretando Diego, um empresário do agronegócio que sonha em ser músico. Após um assalto, ele se refugia em um bar, onde conhece Cindy (Maya Aniceto), uma jovem mãe que ensaia sua banda. Entre os dois, surge uma paixão inesperada.

Contudo, Diego esconde dois segredos importantes: ele é, na verdade, muito rico e está em um relacionamento com Samantha (Yana Sardenberg). O enredo gira em torno das mentiras que o protagonista conta e das consequências quando a verdade é revelada.

Com um formato inovador para o Brasil, a mininovela terá 50 episódios, cada um com até dois minutos.

Segunda Produção: "Tudo por Uma Segunda Chance"

Com o sucesso esperado de "Cinderela", o Globoplay encomendou uma nova novela vertical chamada "Tudo por Uma Segunda Chance". A trama contará com Débora Ozório, Daniel Rangel e Jade Picon nos papéis principais e deve estrear após "Cinderela".

Na nova história, Paula (Débora) está prestes a se casar com Lucas (Rangel), mas sua amiga Soraia (Jade), movida pela inveja, tenta seduzir o noivo e ficar com sua herança. A produção ainda conta com a participação de Lilia Cabral em um papel importante. A direção ficará a cargo de Adriano Melo, e o episódio piloto foi gravado em setembro.

A Estratégia do Globoplay

Com essas novas produções, a Globoplay segue a tendência mundial de criar conteúdos seriados curtos, adaptados ao consumo rápido por meio de dispositivos móveis. Essa abordagem tem ganhado popularidade, especialmente entre o público jovem, e reflete a nova forma de contar histórias, sem perder a qualidade que caracteriza as novelas tradicionais da Globo.

Ainda não há uma data específica para a estreia de "Tudo por Uma Segunda Chance", mas o lançamento deve ocorrer logo após a conclusão de "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário".