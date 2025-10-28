Entretenimento

Fernanda Vasconcellos é chef criminosa na série ‘Três Graças’

Samira (Fernanda Vasconcellos) na novela Três Graças. Foto: Manoella Mello/Globo
Fernanda Vasconcellos interpreta chef criminosa em 'Três Graças'

Após quase dez anos fora da televisão, Fernanda Vasconcellos volta às novelas com seu papel em “Três Graças”, que estreia no próximo dia 30. A atriz interpreta Samira, uma chef de cozinha que tem um papel fundamental na trama, marcada por mistérios.

Samira é a responsável pela cozinha da Fundação Ferette, mas esconde um lado sombrio: ela faz parte de uma rede clandestina de adoção que tem vínculos com o tráfico infantil. No início da história, a personagem aparece como uma figura profissional e dedicada, mas logo será revelado que, sob essa fachada, ela é parte ativa de uma facção criminosa que organiza adoções ilegais. A atriz descreve sua personagem como “cínica e dissimulada”, evidenciando como Samira usa a fundação como uma cobertura para suas atividades ilícitas.

Nos próximos capítulos, a história se intensifica quando Samira se cruza com Raul, filho de Arminda. Ele está lidando com problemas relacionados ao uso de drogas e à gravidez de Joélly. Nesse momento, a chef se apresentará como uma falsa confidente, manipulando Raul para se aproximar de Gerluce, uma jovem que precisa tomar decisões difíceis e que será convencida por Samira a vender o próprio bebê.

Esse bebê será entregue a Lena, outra personagem central que, por motivos pessoais, procura desesperadamente por uma solução para suas dificuldades em engravidar. Lena, casada com Herculano, verá em Samira a oportunidade de realizar seu desejo de motherhood de maneira ilícita: comprando uma criança e simulando uma gravidez para salvar seu casamento. A novela, assim, mergulha em questões complexas como a ética, o desejo de ser mãe e os dilemas morais do ser humano.

“Três Graças” é uma produção de grandes nomes da televisão, com autoria de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção de Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, entre outros. Com 179 capítulos planejados, a novela ficará no ar até maio de 2026, quando dará espaço para uma nova obra de Walcyr Carrasco.

Ficha Técnica de “Três Graças”

  • Novela: Três Graças
  • Emissora: TV Globo
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Autores: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva
  • Direção: Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula
  • Direção geral: Luis Felipe Sá
  • Direção artística: Luiz Henrique Rios
  • Previsão de capítulos: 179
  • Estreia: Outubro de 2025
  • Previsão de término: Maio de 2026
  • Substituta: Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco
