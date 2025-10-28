Fernanda Vasconcellos é chef criminosa na série ‘Três Graças’

Após quase dez anos fora da televisão, Fernanda Vasconcellos volta às novelas com seu papel em “Três Graças”, que estreia no próximo dia 30. A atriz interpreta Samira, uma chef de cozinha que tem um papel fundamental na trama, marcada por mistérios.

Samira é a responsável pela cozinha da Fundação Ferette, mas esconde um lado sombrio: ela faz parte de uma rede clandestina de adoção que tem vínculos com o tráfico infantil. No início da história, a personagem aparece como uma figura profissional e dedicada, mas logo será revelado que, sob essa fachada, ela é parte ativa de uma facção criminosa que organiza adoções ilegais. A atriz descreve sua personagem como “cínica e dissimulada”, evidenciando como Samira usa a fundação como uma cobertura para suas atividades ilícitas.

Nos próximos capítulos, a história se intensifica quando Samira se cruza com Raul, filho de Arminda. Ele está lidando com problemas relacionados ao uso de drogas e à gravidez de Joélly. Nesse momento, a chef se apresentará como uma falsa confidente, manipulando Raul para se aproximar de Gerluce, uma jovem que precisa tomar decisões difíceis e que será convencida por Samira a vender o próprio bebê.

Esse bebê será entregue a Lena, outra personagem central que, por motivos pessoais, procura desesperadamente por uma solução para suas dificuldades em engravidar. Lena, casada com Herculano, verá em Samira a oportunidade de realizar seu desejo de motherhood de maneira ilícita: comprando uma criança e simulando uma gravidez para salvar seu casamento. A novela, assim, mergulha em questões complexas como a ética, o desejo de ser mãe e os dilemas morais do ser humano.

“Três Graças” é uma produção de grandes nomes da televisão, com autoria de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção de Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, entre outros. Com 179 capítulos planejados, a novela ficará no ar até maio de 2026, quando dará espaço para uma nova obra de Walcyr Carrasco.

Ficha Técnica de “Três Graças”