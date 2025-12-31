Globoplay amplia catálogo em janeiro com ‘BBB 26’ e mais novidades

No começo de 2026, o Globoplay está mudando sua programação para oferecer mais opções ao público, unindo a tradição da TV aberta às novas tendências do streaming. A nova edição do “Big Brother Brasil”, a 26ª, começará no dia 12 de janeiro e terá uma cobertura inovadora. Os espectadores poderão acompanhar cinco casas de vidro em diferentes cidades do Brasil: São Caetano do Sul, Brasília, Salvador, Manaus e Porto Alegre. A transmissão ocorrerá diariamente das 10h às 23h, e o público poderá participar da escolha dos novos moradores da casa.

Para enriquecer a experiência do reality show, o Globoplay oferecerá 12 sinais ao vivo e a possibilidade de assistir a todas as edições exibidas na TV Globo. Também haverá novidades no “Mosaico BBB”, que permitirá que os usuários escolham o áudio de cada câmera. O programa “Bate-Papo BBB”, com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, retornará às terças-feiras, mostrando as reações dos eliminados do programa. Além disso, o “Click BBB” trará quatro resumos diários destacando os principais acontecimentos na casa.

O serviço vai expandir sua oferta de “novelinhas”, que combinam a tradição da teledramaturgia com formatos de vídeo mais curtos, ideais para consumo rápido. Outra grande estreia é o documentário “Quebra de Juramento”, que será lançado em 8 de janeiro. Este trabalho investiga o caso do cirurgião João Couto Neto, um dos maiores escândalos médicos do Brasil, que envolveu 42 mortes e deixou 114 pacientes gravemente afetados.

No cinema nacional, o filme “Quem é Morto Sempre Aparece” será adicionado ao catálogo do Globoplay em 24 de janeiro. A história gira em torno de Isabelo, um golpista que tenta tirar vantagem de uma situação envolvendo um milionário. O roteiro é escrito por Martha Mendonça, Nelito Fernandes, Célio Porto e Marcelo Souza.

A programação esportiva também se destaca, com transmissões do Campeonato Saudita, do Campeonato Alemão e a volta do Brasileirão. Além disso, a plataforma incluirá a Superliga de Vôlei, a Copa Brasil de Vôlei e os playoffs da NFL. Algumas transmissões estarão disponíveis para todos, enquanto outros eventos, como os da sportv, exigirão a assinatura de um plano premium.

O Multishow também vai interagir mais com o público no “BBB”. O programa “Mesacast BBB”, apresentado por Aline Patriarca, Ed Gama, Vinicius Nascimento e Foquinha, começará no dia 12 de janeiro e funcionará como um ponto de encontro para discutir os acontecimentos do reality. Além disso, a segunda temporada do “BBB – Big Show”, com Ana Clara e Ed Gama, estreará em 19 de janeiro, trazendo humor e debates sobre as principais questões do programa. No final do mês, o “Festival de Verão de Salvador” será transmitido, com shows de artistas como João Gomes e Caetano Veloso.

No GNT, Diogo Nogueira voltará como apresentador do “Diogo na Cozinha”, enquanto a quinta temporada do “Carnaval da Sabrina” vai mostrar os bastidores da maior festa popular do Brasil. Ambas as atrações estarão disponíveis no Globoplay, incluindo para não assinantes.

O público infantojuvenil poderá assistir ao novo programa “Habla Mesmo”, que aborda amizade e desafios enfrentados por adolescentes, apresentado por Nathi Costa, Emilly Naiara e Nina Prado. Este conteúdo será oferecido gratuitamente.

Além disso, a competição entre novelas será acirrada com a votação do “Batalha de Novelas”, que decidirá entre “Renascer” e “O Rei do Gado”, ambas de Benedito Ruy Barbosa. O resultado dessa votação, que vai até 6 de janeiro, definirá qual novela será exibida em fevereiro.

O globoplay Premium também irá adicionar novos filmes ao seu catálogo em datas estratégicas. A partir de 5 de janeiro, os espectadores poderão assistir a “Heróis da Máscara Dourada”, “Corgi: Top Dog” e “Pokémon: O Filme”. Depois, no dia 19, estrearão “Bohemian Rhapsody”, “Fúria Sobre Rodas” e “O Rebanho”.

No que diz respeito a séries e animes, o novo mês trará a segunda parte de “Armadilha do Amor”, liberando os primeiros episódios para não assinantes. A série “Fruits Basket” também estreará sua adaptação, assim como “Maria Madalena”, que apresentará novos episódios. A partir de 22 de janeiro, a 25ª temporada de “Law & Order: SVU” estará disponível, destacando casos importantes. Para o público infantil, a animação “Abá e Sua Banda” estreará no dia 3 de janeiro, e “Ela Caminha Sozinha” serão exibidas, contando a história de Carla, uma professora que investiga denúncias contra um colega no final do mês.

A programação ao vivo da TV Globo continuará no streaming, com a exibição de “Auto da Compadecida: A Série”, a partir de 5 de janeiro, e a série documental “E.T. de Varginha”, que retratará os relatos sobre o fenómeno ufológico na cidade mineira.

Entre as novelas, “Coração Acelerado” terá sua estreia em 12 de janeiro, seguindo a história de Agrado Garcia, uma cantora em busca de sucesso. Os primeiros capítulos estarão disponíveis para todo o público logo após a exibição na TV. Outros títulos destacados incluem “Três Graças”, “Êta Mundo Melhor”, “Rainha da Sucata” e uma edição especial de “Terra Nostra”.

O mês de janeiro trará vários projetos editoriais, resgatando clássicos e raridades da dramaturgia nacional. O Projeto Originalidade trará de volta “Fera Radical”, protagonizada por Malu Mader. Enquanto isso, o projeto Fragmentos recuperará “Nina”, de 1977, e o projeto Resgate mostrará “JK”, minissérie sobre o ex-presidente Juscelino Kubitschek. A estreia de “Feijão Maravilha”, ambientada no Hotel Internacional do Rio de Janeiro, também está prevista.

Essas movimentações ressaltam a intenções de ampliar a integração entre TV aberta, streaming e canais pagos, buscando oferecer uma variedade de experiências e formatos para diferentes públicos em todo o Brasil.