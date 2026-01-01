Atores e humoristas disputam no ‘Domingo Legal’

O ano de 2026 começou no SBT com uma nova versão do programa “Domingo Legal”, que traz um formato de competição e entretenimento para atrair os telespectadores. Apresentado por Celso Portiolli, o icônico quadro “Passa ou Repassa” retorna em uma versão inovadora, reunindo personalidades conhecidas da televisão em disputas que exigem estratégia, conhecimento e, claro, muitas tortadas.

A dinâmica do programa envolve duas equipes competitivas. No time azul estão Bárbara Bruno, Wagner Santisteban e Adriana Alves. Já a equipe amarela é composta por Wellington Muniz, Criss Paiva e Rodrigo Capella. O confronto entre os times promete ser emocionante, com uma interação descontraída entre atores e humoristas, mantendo a rivalidade acirrada até o final da competição.

Outra novidade no “Domingo Legal” é o quadro “De Quem é Essa Mansão?”. Nele, Celso Portiolli é acompanhado por Mileyde, interpretada por Marlei Cevada, e Fala Silva, personagem de Pedro Manso. Juntos, eles visitam algumas das casas mais luxuosas do Brasil em uma busca por pistas que ajudem a identificar os proprietários.

Além disso, o programa traz outros dois quadros focados em jogos e desafios. “Quem Arrisca Ganha Mais” apresenta duplas que disputam prêmios que podem chegar a R$ 100 mil. Nessa competição, os participantes precisam fazer escolhas estratégicas que testam seu conhecimento. Por sua vez, “Até Onde Você Chega?” combina sorte e coragem, colocando os jogadores à prova em busca do sonho de se tornarem milionários.

“Domingo Legal” continua no seu horário habitual, aos domingos, a partir das 11h15, e se firmou como uma das principais atrações do SBT, apostando em um formato que mistura competição e entretenimento de forma leve e divertida.