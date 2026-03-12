Globo simula enchente em estreia de ‘Quem ama cuida’

Novela de Walcyr Carrasco e Cláudia Souto Abre com Enchente em São Paulo; Estreia em 18 de Maio

A Globo prepara uma grande estreia para a nova novela “Quem Ama Cuida”, marcada para o dia 18 de maio. Os primeiros episódios irão apresentar uma enchente de grandes proporções em São Paulo, criada com uma infraestrutura de produção elaborada.

Para simular a catástrofe, a equipe de produção utilizará piscinas gigantes montadas do lado de fora dos estúdios. Essa água será reutilizada, refletindo uma preocupação com o meio ambiente, especialmente considerando que a trama aborda o descaso do poder público em relação às enchentes frequentes que afetam a capital paulista.

A novela, escrita por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, vai além do entretenimento, buscando apresentar uma crítica social. Ao retratar a tragédia da enchente, a intenção é evidenciar a negligência histórica com os problemas de alagamento que surgem a cada temporada de chuvas.

O enredo gira em torno de Adriana, uma fisioterapeuta vivida por Letícia Colin, que se casa com o milionário Arthur, interpretado por Antonio Fagundes. O que parecia um casamento estratégico logo se transforma em um pesadelo quando Arthur é assassinado e Adriana se vê presa injustamente pelo crime. A enchente no início da história não servirá apenas como pano de fundo; promete desencadear uma série de eventos dramáticos que impactarão diretamente a protagonista.

A direção artística da novela está nas mãos de Amora Mautner, e o elenco é composto por atores renomados de várias gerações da teledramaturgia brasileira. A narrativa mistura mistério, crime e disputas de herança, um formato que tradicionalmente atrai a atenção do público no horário nobre.

“Quem Ama Cuida” promete ser uma produção impactante, tanto visualmente quanto em suas questões sociais, levando os espectadores a refletirem sobre a realidade das enchentes em São Paulo e a atuação do governo em crises dessa natureza. A expectativa é que a novela fique no ar até janeiro de 2027, quando deve ser substituída pela continuação de “Avenida Brasil”.