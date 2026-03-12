Sinais de alerta para problemas renais: fique atento

A doença renal crônica (DRC) é um assunto sério que afeta uma parcela significativa da população, tanto no Brasil quanto no mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 10% da população global, ou seja, aproximadamente 850 milhões de pessoas, convive com essa condição silenciosa. O grande problema é que muitos não têm ideia de que estão com o problema, pois os sintomas costumam aparecer de forma discreta.

Segundo a Dra. Maristela Carvalho da Costa, que comanda a Nefrologia no Hospital Santa Catarina – Paulista, esse silêncio dos sintomas pode atrasar o diagnóstico. “Muita gente só descobre a DRC quando a função renal já está bem comprometida. Incluir exames de urina e creatinina nos check-ups de rotina, especialmente para quem tem fatores de risco, pode fazer toda a diferença”, destaca a médica.

Sintomas de problemas nos rins

A Dra. Maristela lista alguns sinais que podem indicar que os rins estão pedindo socorro e devem ser observados:

Inchaço nas pernas, tornozelos, pés ou ao redor dos olhos, geralmente resultado de retenção de líquidos. Alterações na urina: espuma em excesso, mudança de cor, presença de sangue ou diminuição no volume urinário são sinais que não podem ser ignorados. Cansaço excessivo e fraqueza, mesmo em dias que não exigiram esforço físico. Pressão arterial difícil de controlar, mesmo com remédios. Falta de apetite, náuseas ou vômitos frequentes.

Mas atenção! A médica também explica que a ausência desses sintomas não significa que tudo está certo. A investigação minuciosa é essencial para detectar precocemente a DRC, o que ajuda a preservar a função renal e a qualidade de vida. Isso pode até evitar tratamentos mais pesados, como a hemodiálise.

Manter uma alimentação equilibrada e se hidratar bem é crucial para cuidar dos rins.

Fatores de risco e de proteção

Adotar hábitos saudáveis é um baita aliado na proteção dos rins. Alimentação equilibrada, atividade física regular e hidratação adequada são algumas das melhores práticas. Por outro lado, fumar é um fator de risco que não pode ser subestimado, pois está ligado ao aumento da incidência e da gravidade das doenças renais.

Embora diabetes e hipertensão arterial sejam responsáveis por muitos casos de DRC, a Dra. Maristela ressalta que outras doenças renais também exigem atenção. As doenças glomerulares, que afetam principalmente adultos jovens, podem evoluir rapidamente se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo.

Portanto, se você tem diabetes, hipertensão, histórico familiar de problemas renais, obesidade, fuma ou é jovem com alterações urinárias, fique esperto! Um acompanhamento médico regular e exames periódicos são fundamentais para a saúde dos rins e podem ajudar a evitar complicações futuras.