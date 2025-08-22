Globo reintroduz contratos longos e fortalece elenco exclusivo

A Globo está retomando sua estratégia de contratos longos com parte do elenco, buscando reforçar um banco de atores exclusivos. Essa iniciativa, segundo informações de um jornalista, visa estabilizar a equipe que atua nas novelas e programas da emissora.

Um dos principais atores beneficiados pela renovação é Renato Góes, que atualmente interpreta Ivan no remake de “Vale Tudo”. Ele assinou um novo contrato de longo prazo com a Globo e faz parte do grupo que a emissora deseja manter.

Além de Góes, outras estrelas estão na mira da Globo. Carolina Dieckmann e Paolla Oliveira, que haviam deixado a emissora, receberam propostas para retornar e já estão envolvidas na novela “Vale Tudo”. Essa reaproximação mostra o interesse da emissora em consolidar um time fixo de talentos.

Outro nome em destaque é Lázaro Ramos, que se afastou da Globo em 2021 para trabalhar em projetos com a Amazon. Agora, ele retorna com um novo papel, sendo o vilão na novela “A Nobreza do Amor”, que está prevista para ir ao ar às 18h e é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr.

Além dessas movimentações, em 2025 a Globo assegurou a permanência de vários talentos. Entre eles estão Eduardo Sterblitch, que renovou como ator, diretor e criador; Duda Santos e Adriana Esteves, que continuam na emissora; e Rodrigo Lombardi, que também estendeu seu vínculo. Os autores Bruno Luperi e Daniel Ortiz permanecem associados à emissora, contribuindo para novos projetos dramatúrgicos.

Essas ações da Globo visam novamente consolidar um elenco exclusivo, uma característica marcante da emissora em décadas passadas, apostando na estabilidade e no talento de atores e autoras reconhecidos.