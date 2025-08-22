Entretenimento

Globo reintroduz contratos longos e fortalece elenco exclusivo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Renato Góes. Foto: Divulgação/TV Globo
Globo retoma política de contratos longos e reforça banco de atores exclusivos

A Globo está retomando sua estratégia de contratos longos com parte do elenco, buscando reforçar um banco de atores exclusivos. Essa iniciativa, segundo informações de um jornalista, visa estabilizar a equipe que atua nas novelas e programas da emissora.

Um dos principais atores beneficiados pela renovação é Renato Góes, que atualmente interpreta Ivan no remake de “Vale Tudo”. Ele assinou um novo contrato de longo prazo com a Globo e faz parte do grupo que a emissora deseja manter.

Além de Góes, outras estrelas estão na mira da Globo. Carolina Dieckmann e Paolla Oliveira, que haviam deixado a emissora, receberam propostas para retornar e já estão envolvidas na novela “Vale Tudo”. Essa reaproximação mostra o interesse da emissora em consolidar um time fixo de talentos.

Outro nome em destaque é Lázaro Ramos, que se afastou da Globo em 2021 para trabalhar em projetos com a Amazon. Agora, ele retorna com um novo papel, sendo o vilão na novela “A Nobreza do Amor”, que está prevista para ir ao ar às 18h e é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr.

Além dessas movimentações, em 2025 a Globo assegurou a permanência de vários talentos. Entre eles estão Eduardo Sterblitch, que renovou como ator, diretor e criador; Duda Santos e Adriana Esteves, que continuam na emissora; e Rodrigo Lombardi, que também estendeu seu vínculo. Os autores Bruno Luperi e Daniel Ortiz permanecem associados à emissora, contribuindo para novos projetos dramatúrgicos.

Essas ações da Globo visam novamente consolidar um elenco exclusivo, uma característica marcante da emissora em décadas passadas, apostando na estabilidade e no talento de atores e autoras reconhecidos.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Gusttavo Lima.  Foto: Rogério Pallatta/SBT

SBT considera a permanência do especial de Natal do Embaixador

2 horas atrás
Adriane Galisteu e Rico Melquiades. Foto: Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu avalia desistências em A Fazenda e elogia Rico

5 horas atrás
Cena da novela turca "Dolunay". Foto: Reprodução

Globoplay exibe novela turca “Dolunay” com Can Yaman

19 horas atrás
Acerte ou Caia! celebra 1 ano com edição especial de campeões

Acerte ou caia! completa um ano com edição especial

19 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo