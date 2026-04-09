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Globo ajusta ‘BBB 26’ para evitar problemas no ‘Domingão’

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Globo reposiciona o 'BBB 26' para evitar vexame no 'Domingão com Huck'

A Globo prepara uma estratégia especial para o próximo domingo visando proteger a audiência do programa “Domingão com Huck”. A emissora decidiu fazer mudanças na exibição do “BBB26”, o famoso reality show, a fim de enfrentar a concorrência da Record, que transmitirá um importante jogo do Campeonato Brasileiro.

A nova programação prevê que a primeira parte do “BBB26” será exibida às 17h30. Este horário foi escolhido intencionalmente para preceder o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que atrai uma grande audiência. Essa mudança tem como objetivo criar uma “barreira” de espectadores antes que a partida rival comece, ajudando a manter a audiência em alta.

Após a primeira parte do reality, será a vez do “Domingão com Huck” ser transmitido integralmente, seguido pelo programa “Fantástico”. A segunda parte do “BBB26” está agendada para às 23h10, no seu horário habitual. Essa nova formatação é uma mudança significativa em relação às semanas anteriores, onde o “BBB26” era utilizado para impulsionar a audiência do programa “Em Família com Eliana”.

A decisão da Globo reflete a preocupação com a forte rivalidade entre as emissoras, especialmente em um dia em que o Corinthians e o Palmeiras, dois dos maiores clubes do Brasil, se enfrentarão. Ambos os times têm torcidas muito apaixonadas, o que pode gerar uma mobilização significativa e, consequentemente, uma alta audiência para o jogo.

No lado do Corinthians, o jogo será o primeiro sob o comando do novo técnico Fernando Diniz, que substituiu Dorival Júnior. Já o Palmeiras vem em um bom momento, liderando o Campeonato Brasileiro com cinco vitórias consecutivas e uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o São Paulo, sob a orientação do treinador Abel Ferreira.

Com essa manobra, a Globo não apenas busca garantir a permanência de espectadores no início da noite, mas também evitar uma diferença significativa de audiência em comparação à Record durante a transmissão do jogo. Esse formato deve gerar um impacto no consumo de conteúdo na TV brasileira, especialmente entre os fãs de futebol e reality shows.

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