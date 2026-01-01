Globo propõe nova proposta a Ticiane Pinheiro após saída da Record

A apresentadora Ticiane Pinheiro deixou a Record e, desde quarta-feira, 31 de janeiro, está em negociação com a Globo. Após o encerramento de seu contrato com a emissora, Ticiane rapidamente se tornou um nome de interesse para o grupo, que já planeja apresentar uma proposta a ela ainda neste mês.

A área comercial da Globo está liderando as negociações, pois considera Ticiane uma ótima opção para atrair patrocinadores. Com quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais, ela é vista como uma influenciadora valiosa, especialmente para iniciativas de publicidade digital. Sua experiência no “Hoje em Dia” a tornou conhecida por realizar merchandising e campanhas que conquistaram o público das classes populares, aspecto que a emissora valoriza bastante.

A proposta da Globo para Ticiane pode incluir um formato semelhante ao que foi oferecido a Eliana, permitindo que a apresentadora atue tanto na TV aberta quanto no canal GNT. Há um interesse do GNT em trabalhar com Ticiane para projetos de entretenimento, e a direção do canal já a considerava antes de sua saída da Record.

Além das questões profissionais, a decisão de Ticiane de deixar a Record está ligada ao avanço da carreira de seu marido, César Tralli, que recentemente se tornou apresentador do “Jornal Nacional”. A mudança da apresentadora para o Rio de Janeiro está confirmada, e ela levará suas duas filhas, uma delas fruto do casamento com Tralli, para essa nova etapa da vida familiar.

Ticiane Pinheiro estava na Record desde 2005, onde desenvolveu uma carreira diversificada. Ela estreou como atriz na novela “Cidadão Brasileiro” em 2006, participou do reality show “Simple Life: Mudando de Vida” no ano seguinte e, mais tarde, liderou o “Programa da Tarde”. De 2015 a 2024, foi uma das principais figuras do “Hoje em Dia”.

Com as negociações em andamento, a Globo vê em Ticiane uma oportunidade de fortalecer a conexão entre publicidade, influência digital e presença em múltiplas plataformas, refletindo as mudanças no cenário do entretenimento brasileiro.