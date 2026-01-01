Violência contra a mulher é cortada na reprise de ‘Rainha da Sucata’

A Globo está fazendo alterações significativas na novela “Rainha da Sucata”, que atualmente está sendo reprisada no programa “Vale a Pena Ver de Novo”. A emissora decidiu cortar cenas que retratam violência contra a mulher, visando adequar o conteúdo aos dias de hoje. Um exemplo claro é uma cena envolvendo a personagem Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, que seria agredida por Edu, papel de Tony Ramos. Esta cena, prevista para ir ao ar no dia 30 de outubro, foi removida, assim como outra sequência em que Edu quase ataca Maria do Carmo novamente.

Essas mudanças fazem parte de uma diretriz interna da Globo, que busca evitar a normalização de qualquer tipo de agressão, mesmo em produções mais antigas. Desde que a novela retornou ao ar em novembro, sua audiência tem sido inferior à das reprises anteriores. Em média, “Rainha da Sucata” tem alcançado 12,5 pontos, comparado a 16,8 pontos de “A Viagem” e 15,8 pontos de “Tieta” durante seus períodos de exibição.

Para melhorar a audiência, a direção da Globo decidiu aumentar os cortes nos episódios, condensando a trama. Atualmente, a emissora está exibindo dois ou até três capítulos originais numa mesma noite, o que diminui o tempo total de exibição da novela. Na semana passada, a edição já havia alcançado o capítulo 74 da versão original, apesar de estar apenas no 45 da reprise.

Esse desempenho abaixo das expectativas também afeta a programação subsequente. A novela “Êta Mundo Bom”, que vem logo após “Rainha da Sucata”, viu sua média cair para 17 pontos, abaixo dos 20 que eram registrados durante a exibição de “A Viagem”.

A Globo, ao realizar essas edições e revisões, demonstra um esforço para alinhar suas produções mais antigas a padrões modernos de responsabilidade e sensibilidade social, mesmo enfrentando o desafio de manter a audiência em níveis satisfatórios.