Globo apresenta imagem oficial do elenco de “Três Graças”

A Globo revelou a primeira imagem oficial das protagonistas da nova novela das 21h, intitulada "Três Graças". A trama, escrita por Aguinaldo Silva, girará em torno de três gerações de mulheres que enfrentam as dificuldades de serem mães solteiras após engravidarem na adolescência. As atrizes que darão vida a essas personagens são Alana Cabral, na pele de Joelly; Sophie Charlotte, como Gerluce; e Dira Paes, que interpretará Lígia.

A novela busca abordar a força feminina em um contexto social frequentemente invisível: a realidade de mães adolescentes que criam suas filhas sozinhas, muitas vezes repetindo esse ciclo. A narrativa seguirá Lígia, a avó, que sonha em proporcionar à neta a estabilidade que não teve. Sua filha, Gerluce, luta para se libertar das limitações do passado e buscar seus próprios sonhos, mesmo diante da desigualdade social. Já Joelly, a mais jovem, simboliza a esperança e os desafios de recomeçar.

Entre os temas abordados, destacam-se:

Gravidez na adolescência

Desigualdade social

Corrupção sistêmica

Famílias disfuncionais

Busca por identidade e sexualidade

Um dos conflitos centrais será o embate entre Gerluce e Arminda, a vilã representando a elite paulistana e o sistema que marginaliza mulheres como ela.

"Três Graças" promete ser uma das produções mais significativas da emissora nos últimos tempos, unindo um elenco renomado e uma narrativa que combina drama íntimo com crítica social. Confirmados no elenco estão nomes como: Grazi Massafera, Murilo Benício, Marcos Palmeira, Arlete Salles, Bárbara Reis, Romulo Estrela, entre outros.

A autoria da novela é de Aguinaldo Silva, com direção de Luiz Henrique Rios, que tem sido elogiado por criar um ambiente de trabalho colaborativo durante as gravações, já iniciadas em São Paulo.

A estreia está marcada para 20 de outubro, às 21h. Com 179 capítulos previstos, "Três Graças" é vista como uma aposta importante da Globo para o horário nobre, especialmente em São Paulo, onde busca reconectar-se com o público. A novela também pretende trazer elementos da linguagem popular e da cultura regional, criando uma conexão mais próxima com os telespectadores.

Informações essenciais: