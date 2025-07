Rei solicita segurança reforçada para o aniversário de George

O Rei Charles IIIO Rei Charles III reforçou a necessidade de que o Príncipe William e a Princesa Kate Middleton sigam rigorosamente as medidas de segurança que envolvem o Príncipe George, seu neto mais velho. Essa exigência vem à tona no dia em que George completa 12 anos, um marco importante, já que ele ocupa a segunda posição na linha de sucessão ao trono britânico, logo atrás de seu pai.

Informações reveladas por um colunista britânico indicam que o Rei teria repreendido William por não respeitar uma das regras de segurança fundamentais para os membros da família real. Uma dessas regras estabelece que, ao atingir 12 anos, George não pode mais voar no mesmo avião que seus pais e irmãos. Essa medida visa proteger a linha de sucessão em caso de acidentes.

O descontentamento do Rei Charles em relação à atitude do filho parece ser uma preocupação recorrente. Há relatos de que ele se opõe à forma como William utiliza seu helicóptero para transportar toda a família. O impacto nas regras de segurança é um tema sensível, especialmente depois que o Rei expressou, anteriormente, suas preocupações sobre a segurança da família durante os voos.

Além disso, amigos próximos de William e Kate comentaram que, apesar das habilidades como piloto do príncipe, as novas regras de segurança devem ser seguidas para garantir a proteção de George. Isso evidencia que a preocupação do Rei não é solitária, recebendo apoio dentro do círculo familiar.

Em um livro recente sobre Kate Middleton, o biógrafo Robert Jobson menciona que a falta de adesão de William aos conselhos de segurança dados por Charles tem gerado desavenças entre pai e filho. Essas tensões familiares revelam a complexidade dos desafios enfrentados por membros da realeza britânica ao equilibrar vida pessoal e obrigações públicas. As medidas de segurança são, portanto, um reflexo das responsabilidades que vêm com a posição de herdeiro ao trono.