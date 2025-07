Data do 3º lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal anunciou que o terceiro lote da restituição do Imposto de Renda de 2025 será creditado no dia 31 de julho. A consulta para verificar quem irá receber nesta nova rodada de pagamentos poderá ser feita a partir de quinta-feira, dia 24 de julho.

Cronograma de Restituição do Imposto de Renda 2025

Os lotes de restituição estão programados da seguinte forma:

1º lote: já depositado em 30 de maio.

2º lote: já depositado em 30 de junho.

3º lote: previsto para 31 de julho.

4º lote: programado para 29 de agosto.

5º lote: agendado para 30 de setembro.

Quem tem prioridade no recebimento?

A ordem de pagamento das restituições obedece a critérios definidos por lei. Têm prioridade os contribuintes com 80 anos ou mais. Em seguida, são beneficiados os indivíduos com mais de 60 anos, além de pessoas com deficiência ou doenças graves. Profissionais da educação que atuam no magistério também são favorecidos.

Além disso, aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber o valor via Pix também têm prioridade. Caso haja empate entre os critérios, quem enviou a declaração primeiro terá preferência no recebimento.

Essas informações são importantes para que os contribuintes consigam se organizar e acompanhar a restituição de seus impostos de forma mais eficaz.