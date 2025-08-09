Gabriela Duarte recorda papel esquecido em “A Indomada”

Gabriela Duarte, uma reconhecida atriz brasileira, relembrou um momento significativo de sua carreira durante uma entrevista ao podcast “Cortadas do Firmino”. Em 1997, antes mesmo das gravações da novela “A Indomada” terem início, Gabriela foi desligada do projeto, apesar de ter sido inicialmente escalada para interpretar a personagem Grampola, uma prostituta com um papel importante na trama.

Em sua fala, Gabriela expressou sua empolgação ao ser convidada para a novela enquanto morava fora, onde estava estudando teatro. Ela mencionou: “Fiquei toda animada e voltei animadíssima. E aí, me desconvidaram”. A desilusão foi profunda, pois o papel representava um grande desafio e uma oportunidade que a encantava.

A personagem Grampola acabou sendo interpretada por Karla Muga, e Gabriela revelou que não recebeu uma explicação clara sobre essa troca. Ela compartilhou que ficou quase um mês sem saber qual seria seu futuro na emissora, o que a deixou bastante desorientada. “Eu fiquei arrasada, não entendi o porquê. Com 19, 20 anos, você fica péssimo, acaba o mundo para você”, desabafou.

Entretanto, essa experiência negativa levou à uma nova e significativa oportunidade. Pouco depois, Gabriela foi escalada para interpretar Eduarda na novela “Por Amor”, um dos trabalhos que se tornaria mais lembrado em sua carreira. Ela explicou que essa nova oferta pode ter sido a razão pela qual não participou de “A Indomada”: “Foi por isso que não me colocaram naquela novela”, afirmou.

Gabriela Duarte começou sua carreira na televisão em 1989, com participações na minissérie “Colônia Cecília” e na novela “Top Model”. Ao longo de sua trajetória, esteve presente em diversas produções marcantes, como “Irmãos Coragem”, “Chiquinha Gonzaga”, “Esperança”, “América” e “Sete Pecados”. Seu último trabalho na televisão foi na novela “Orgulho e Paixão”, exibida em 2018, e desde então, a atriz se encontra afastada das novelas.