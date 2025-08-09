Pão velho vira pudim: receita prática e saborosa

Muita gente compra pão no café da manhã ou no lanche da tarde, mas muitas vezes sobra. E com o que sobrou, o que fazer? Uma opção deliciosa é transformar esses pãezinhos em um pudim super fácil!

Vou te contar como preparar essa sobremesa saborosa que vai deixar seu estômago feliz e, de quebra, vai te ajudar a evitar o desperdício. É uma receita prática, perfeita para aproveitar o que sobrou do dia a dia.

Evite o desperdício

Para começar, você vai precisar de pão amanhecido. O primeiro passo é picá-lo e molhá-lo no leite. E olha que ótimo: não precisa usar ovos! Vamos precisar de duas latas de leite condensado e quatro colheres de amido de milho. Junte tudo isso no liquidificador e bata até ficar bem homogêneo, sem grumos.

Agora, vamos fazer a calda que vai deixar tudo ainda mais gostoso. Para isso, coloque cinco colheres de açúcar em uma forma e leve ao fogo até derreter. O resultado deve ser um caramelo douradinho. Fique de olho para não queimar, pois se isso acontecer, é melhor começar de novo.

Depois de fazer a calda, espalhe bem na forma para que o pudim não grude. Coloque a mistura do liquidificador por cima do caramelo e cozinhe em banho-maria. O tempo de cozimento é de cerca de 50 minutos, mas isso pode variar dependendo do seu fogão. Uma dica é usar um palitinho ou uma faca para conferir o ponto. O pudim deve estar firme nas bordas e cremoso no meio.

Quando ficar pronto, desligue o fogo e deixe esfriar por algumas horas. Essa espera é importante, então não tenha pressa! Assim que estiver frio, coloque na geladeira. Esse passo é fundamental para que o pudim ganhe a textura ideal.

No dia seguinte, você poderá saborear um pudim cremoso e delicioso, feito com ingredientes simples. É uma verdadeira maravilha que com certeza vai agradar a todos na família!