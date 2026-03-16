Flávia Alessandra apresenta novo visual em ‘Quem ama, cuida’

Flávia Alessandra passou por uma transformação significativa em seu visual ao deixar o papel de Sandra na novela “Êta Mundo Melhor!” e se preparar para a nova trama “Quem Ama, Cuida”. Com cabelos mais escuros, a atriz dá início à construção de sua nova personagem, refletindo uma mudança não apenas estética, mas também emocional.

Em entrevistas, Flávia comentou que utiliza o visual como uma forma de se conectar com cada papel que interpreta. A nova aparência foi planejada para ajudá-la a se distanciar da vilã que recentemente interpretou, que tinha cabelos louros e platinados. Agora, ela exibe uma base castanha e mechas mais escuras, um estilo pensado especialmente para a nova personagem.

Na trama de “Quem Ama, Cuida”, Letícia Colin vive Adriana, uma fisioterapeuta que aceita se casar com Arthur, um empresário rico interpretado por Antonio Fagundes. O que começa como um acordo calculado se transforma em um verdadeiro pesadelo quando Arthur é assassinado e Adriana se vê acusada do crime. A história promete grandes reviravoltas, especialmente com a influência de uma enchente que acontece logo no início, afetando diretamente a vida dos personagens.

A novela será dirigida por Amora Mautner e escrita por Walcyr Carrasco, reunindo um elenco diversificado. Entre os atores, estão Chae Suede, Tatá Werneck, Isabela Garcia, Nathalia Dill, Tony Ramos, Deborah Evelyn, e muitos outros. A narrativa promete misturar mistério, crime e disputas por herança, temas que costumam ser bem recebidos pelo público no horário nobre.

“Quem Ama, Cuida” está programada para estrear no dia 18 de maio, com uma expectativa de exibição até janeiro de 2027. Essa nova fase marca a transição de Flávia Alessandra de uma personagem para outra, mostrando sua versatilidade como atriz em papéis bem distintos.